24 Heures du Mans : pourquoi l'échafaudage de la cathédrale sera retiré pendant le centenaire

Une structure métallique de 25 mètres de haut sur toute une façade de la cathédrale Saint-Julien, ça n'aurait pas été très joli sur les photos et les vidéos. Pour le centenaire des 24 Heures du Mans, la ville a donc demandé à l'Etat, propriétaire de l'édifice, de faire une exception, et de retirer l'échafaudage qui recouvre la chapelle "des anges musiciens". Depuis le mois de décembre et pour 14 mois, d es travaux sont en cours pour restaurer l'édifice . Les ouvriers ont commencé depuis plusieurs jours à retirer la structure. Elle doit être entièrement enlevée d'ici au 31 mai 2023.

Six semaines de travail et 1 500 vis à enlever et remettre

L'opération n'est pas anodine. Désinstaller l'échafaudage prend trois semaines, avec quatre à cinq ouvriers mobilisés. Il y a pas moins de 1 500 vis à retirer. "Ca ne nous retardera pas", assure Willy Touchard, le chef de chantier pour la société de maçonnerie Lefèvre. "Tout avait été programmé comme ça, c'est sûr que c'est sportif mais ce sont des gars qui ont l'habitude", sourit-il.

Une fois la structure retirée, il faudra la réinstaller, avec encore trois semaines de travail. C'est prévu au mois de septembre-octobre. Le temps de profiter tout l'été de la cathédrale.

Cette opération de désinstallation et réinstallation a un coût "non négligeable", précise Valérie Gaudard auprès de France Bleu Maine, à la conservation régionale des monuments de France. Mais elle assure que la ville a fait cadeau, en échange, de la redevance que doit habituellement payé l'Etat pour monter un échafaudage sur l'espace public. Valérie Gaudard explique aussi que les trois mois sans échafaudage permettent d'économiser sur cette période le coût de la location de la structure. "C'est une opération blanche, sans surcoût", assure-t-elle.