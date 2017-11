Centième congrès national des maires de France, témoignage de maires azuréens : "Il nous faut une feuille de route"

Ce mardi s'ouvre à Paris le centième congrès national des maires de France. Un rendez-vous incontournable pour tous les élus de terrains. Des maires qui sont en colères contre les mesures proposés par le gouvernement.

Catherine Le Lan, la maire de Vence et Jean Paul DAVID, le président de l'association des maires ruraux étaient nos invités ce mardi matin sur France Bleu Azur pour notre matinée consacrée au centième congrès national des maires de France.

"On ne voit pas l'avenir"

Ce mardi s'ouvre à Paris le centième congrès national des maires de France. Un rendez-vous incontournable pour tous les élus de terrains qui en profitent pour échanger entre eux et pour également soulever chaque année des questions d'actualité. Cette année, Emmanuel Macron viendra y prononcer un discours jeudi. Il sera attendu de pied ferme avec en fond la question de la baisse des dotations et des finances des communes. La maire de Vence nous a parlé des difficultés des maires : " ces difficultés, elles deviennent très lourdes à porter. Nous sommes là pour représenter nos habitants. Les marges de manœuvres deviennent de plus en plus réduites. Nous n'avons pas de visibilité. Nous ne savons pas dans 3 ans quelles seront l'état de nos finances. On ne voit pas l'avenir. J'attends de ce rendez-vous avec le président de la république qu'il nous donne une fiche de route"

Catherine Le Lan, maire de Vence Copier

"C'est insupportable au quotidien"

Plus de 100 maires ruraux vont participer à ce congrès. Jean Paul DAVID est le président de l'association des maires ruraux : "Les maires ruraux doivent faire à des diminutions de baisses de dotation de l'Etat sans précédentes. Nous avons de plus en plus de mal pour gérer nos communes, et puis il y a des décisions qui tombent de haut et qu'on ne comprend pas comme la suppression des emplois aidés ou la suppression de la taxe d'habitation".