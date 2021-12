Centrale nucléaire du Tricastin : les députés France Insoumise demandent une commission d'enquête

Les députés France Insoumise demandent une commission d'enquête parlementaire sur la sûreté à la centrale nucléaire du Tricastin. Ils se saisissent des révélations faites par un ancien cadre du site dans le journal Le Monde. "Hugo" dénonce la dissimulation ou minimisation d'incidents et a porté plainte, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui.

La députée Mathilde Panot, Jean-Luc Mélenchon et leurs collègues France Insoumise signent "une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la sûreté et la sécurité de la centrale nucléaire de Tricastin". Trente membres seraient alors chargés d'entendre des témoins pour creuser les responsabilités derrière les incidents dénoncés et examiner le rôle de l'Autorité de Sureté Nucléaire.

Cette demande n'a quasiment aucune chance d'aboutir d'ici la fin du quinquennat et les nouvelles élections présidentielles et législatives. Pour qu'elle soit inscrite à l'agenda de l'Assemblée, il faudrait soit que des députés de la majorité s'en saisissent, soit attendre le prochain mandat. Mais la France Insoumise déplore que personne au gouvernement n'ait réagi à ces révélations et voulait remettre le sujet sur la table.