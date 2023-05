Centres d'appels du Samu : une dizaine de postes d'opérateurs à pourvoir en Savoie et Haute-Savoie

Ce n'est pas le métier le plus connu, et pourtant il est essentiel au fonctionnement des hôpitaux : celui d'assistant de régulation médicale. Ce sont les personnes qui vous répondent lorsque vous composez le 15. Avec la pénurie de médecins, de plus en plus de gens se tournent directement vers le Samu : 60% des appels reçus par le Samu-Centre 15 sont du ressort de la médecine générale (gastro, mal de gorge, crise d'urticaire...), seuls 40% relèvent de la médecine d'urgence. Alors il faut forcément plus d'opérateurs pour "faire le tri" au téléphone.

ⓘ Publicité

loading

Une nouvelle organisation au standard

Désormais, un opérateur spécifique est entièrement dédié au tri des appels, et rien que ça. En fonction du besoin médical, il oriente ensuite le patient vers un deuxième opérateur. "On a rajouté ce niveau de réponse, avec un assistant de régulation médicale supplémentaire qui, finalement, fait un peu un travail de débruitage d'appels", explique le Dr Pascal Usséglio, chef du Samu centre 15 de Savoie. Objectif : gagner en réactivité dans la prise en charge. "On a quand même des critères de performance opérationnelle à respecter, en théorie, il faudrait que 99% des appels entrants soient décrochés dans les trente secondes".

Des difficultés de recrutement

En France, selon le ministre de la santé François Braun, 2.000 à 3.000 postes d'assistant de régulation médicale sont à pourvoir. Mais le recrutement est compliqué. Le métier est difficile (travail de jour comme de nuit, en semaine, comme le week-end, appels stressants, activité chargée en hiver et en été, liée au tourisme...). Les centres de formations manquent aussi de candidats. "Les promotions ont de faibles contingents, les années scolaires se terminent en juillet, et on se retrouve avec des difficultés à trouver des assistants de régulation formés, sur le marché du travail", insiste le Dr Usseglio.

loading

Pour faire fonctionner cette nouvelle organisation, baptisée SAS, pour Service d'accès aux soins, le Samu Centre 15 de Savoie doit recruter six opérateurs supplémentaires, pour arriver à 35 agents, contre 29 aujourd'hui. Les besoins supplémentaires sont les mêmes en Haute-Savoie : il faudra recruter cinq postes pour le passage au SAS. Le département de la Savoie a été pilote pour tester ce nouveau système qui doit être généralisé à tous les Samu Centre 15 de France d'ici la fin de l'année.