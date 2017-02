Centre de déradicalisation de Pontourny en Indre-et-Loire : "Laissez-nous travailler tranquillement"

Alors qu'un rapport de 2 sénatrices dresse un bilan peu flatteur du centre de Pontourny, le sociologue Gérald Bronner qui a proposé un module, « prise de distance » dans le centre estime qu'il est trop tôt pour parler de fiasco. Même si selon lui, des problèmes demeurent.

Le centre de déradicalisation de Pontourny, à Beaumont-sur-Véron, fait-il dans « l’amateurisme » ?

Un rapport de deux sénatrices (l’écologiste Esther Benbassa et la sénatrice Les Républicains Catherine Troendlé) ont rendu public hier (mercredi) leurs premières conclusions sur le désendoctrinement, le désembrigadement et la réinsertion des jihadistes en France et en Europe. Et ce n’est pas brillant, ces sénatrices parlent d’ « échec », de « fiasco », d’ « amateurisme ».

Parmi les exemples cités, le centre installé en Touraine depuis un peu plus de 6 mois. Il était censé servir de modèle de désendoctrinement, avec des pensionnaires volontaires mais tourne déjà à vide, et a été victime de plusieurs dysfonctionnements.

C'est un fiasco complet, tout est à repenser, tout est à reconstruire - le président de la commission des Lois du Sénat, Philippe Bas

Alors est-ce vraiment un fiasco ? Beaucoup trop tôt pour le dire selon le sociologue Gérald Bronner. Il y a proposé un module, « prise de distance » dans le centre, et fait partie des personnes auditionnées pour ce rapport.

Laissez-nous travailler tranquillement. L'histoire du Centre, elle est loin d'être terminée. Le programme que nous avons mis en place donnait des signes très positifs. L'expérimentation intéresse beaucoup d'autres pays. On fonctionne avec un temps médiatique - Gérard Bronner

Selon le rapport de Mme Troendlé, le centre de Pontourny dont l'ouverture a bénéficié d'une grande médiatisation mais qui n'accueille plus de pensionnaires, "a démontré l'échec d'une politique de prise en charge de la déradicalisation fondée uniquement sur le volontariat de personnes ne faisant pas l'objet d'une procédure judiciaire".

Si il y a eu une erreur, c'est celle de la stratégie de recrutement. Là c'est un vrai problème. A partir du moment où vous recrutez sur la base du volontariat, nous sommes impuissants. On ne peut pas reprocher au centre d'avoir des individus trop radicalisés ou pas assez radicalisés, il faut choisir - Gérald Bronner

Et de rappeler que le centre de Pontourny était une préfiguration. Que tout cela avait une dimension exploratoire et qu'il n'était pas question de traiter le problème dans ce centre là.