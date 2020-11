Centre de suivi des auteurs de violences conjugales à Nancy : "On n'est pas là pour cautionner"

Comme Strasbourg dans le Grand Est, Nancy fait partie des 16 villes françaises à avoir reçu le feu vert du ministère en charge de l'Egalité femmes/hommes pour son projet de centre de suivi des auteurs de violences conjugales, l'une des mesures phares du Grenelle de l'an passé.

Il ne s'agit pas de voir sortir de terre un bâtiment d'ici la fin de l'année à Nancy. Le projet porté par l'association Terres à Vivre et en particulier la psychologue Elisabeth Perry vise à coordonner l'action en Meurthe-et-Moselle mais aussi dans les Vosges de différents acteurs du soin, du suivi socio-judiciaire et de l'insertion professionnelle. Objectif : éviter la récidive d'auteurs qui sont suivis par la justice ou qui se portent volontaires pour être aidés.

Elisabeth Perry, qui suit des auteurs de violences conjugales depuis 15 ans, défend une démarche globale. "Intervenir dans une situation où il y a de la violence est éminemment délicat", souligne-t-elle. "Ca demande d'être formés mais ça demande aussi d'apporter une réponse aux victimes et aux auteurs."

On voit aujourd'hui une diminution de la récidive chez les auteurs accompagnés. Nos ami belges ont fait des recherches qui montrent que finalement, on passe de 60% de récidive à 16-20% de récidive. Donc c'est une nécessité - Elisabeth Perry

Pour la psychologue, accompagner les auteurs de violences n'est pas cautionner leurs actes. "On est là pour des personnes qui ont envie de comprendre et de se dépasser. Mais si on s'aperçoit que la personne ne change pas, là on ne peut pas aider. On n'est pas pour ou contre les auteurs ou les victimes. Nous visons la sortie de la violence et une sortie durable, définitive."

L’association Terres à Vivre a suivi cette année ou suit encore une soixantaine d’auteurs de violences de tous milieux sociaux et de tous âges. "Souvent, ça cache des dépendances affectives, le couple est quelque chose d'assez complexe", souligne encore Elisabeth Perry.

Ce travail de prévention de la récidive est désormais reconnu par le gouvernement et rendu plus visible. Avec à la clé des soutiens financiers : 800.000€ ont été crédités par l’Etat en 2020 pour les 16 centres, 4M€ l’an prochain pour une trentaine de centres au total (un nouvel appel à projets va être lancé en 2021).