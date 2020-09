Centre de vacances de Quinéville : fin de l'arlésienne ?

C'est un vaisseau fantôme au milieu des herbes folles. Une villa, ouverte à tous les vents, témoin d'un temps où Quinéville, commune qui compte aujourd'hui près de 300 habitants, accueillait les baigneurs de la Belle Epoque. Une bâtisse fin XIXe-début XXe siècle, construite au milieu d'une redoute de l'époque Vauban. Un blockhaus vient également rappeler la Seconde guerre mondiale. "C'est un site chargé d'histoire", reconnait le maire de Quinéville, René Hardy.

C'est une partie de Quinéville qui disparaît petit à petit. Cette villa, c'était notre identité aussi - Véronique, une habitante de Quinéville

Centre de vacances d'EDF jusqu'au milieu des années 2000, symbole des jours heureux avec 300 à 350 personnes qui venaient de toute la France, le site est depuis à l'abandon. Les dégradations, intrusions, squats... sont nombreux. "C'est dommage de laisser un site comme ça à l'abandon. C'est un bâtiment de caractère. Après, il faut des sous pour réhabiliter tout ça", résume Gérard.

Viable commercialement

En 2014, la mairie a l'idée de repartir sur une nouvelle résidence de vacances. A cette époque, le CCAS d'EDF revend plusieurs de ses sites au groupe Trigano, pas intéressé par Quinéville. Une étude de faisabilité est réalisée en 2016 par la cabinet spécialisé Protourisme. Un rapport est rendu début 2017 : "il montre qu'un projet de résidence vacances est viable commercialement", précise le maire, qui se démène pour faire de ce site un "lieu attractif".

Propriété du comité d'entreprise d'EDF, le site s'étend au total sur près de cinq hectares : une partie en bord de mer, et une autre en bordure des marais (qui est potentiellement inondable). Deux parties séparées par la route des Gougins.

La villa est un symbole de l'époque où Quinéville était une commune prisée des baigneurs © Radio France - Pierre Coquelin

Une dizaine de candidats, mais rien d'abouti

Un appel pour attirer des investisseurs a été lancé avec l'aide de la communauté d'agglomération du Cotentin, de Latitude Manche et de la région. "Depuis 2016, on a plusieurs visites et huit à dix investisseurs se sont manifestés", explique René Hardy. Mais pour l'heure, rien n'aboutit. Principal obstacle : la loi littoral, qui réduit les possibilités de construction, notamment sur la zone potentiellement inondable en bordure des marais. Et le coût également : une résidence vacances représente un investissement de plusieurs millions d'euros. "On aimerait que ce soit quelque chose qui amène de la vie dans le bourg. Que Quinéville retrouve la station balnéaire qu'elle était", sourit Véronique.

Mais, courant 2020, un groupe du sud-ouest, spécialisé dans l'hôtellerie de plein air, s’est dit intéressé par le site de Quinéville. Une rencontre entre cet investisseur, la communauté d'agglomération et la mairie doit avoir lieu d'ici la fin de l'année 2020.