Centre fédéral handisport de Talence : "Les Jeux paralympiques, un graal pour nos jeunes"

Le CREPS de Talence, Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive, accueille en son sein le Centre fédéral handisport . Une structure unique en France qui accueille actuellement 21 jeunes sportifs en situation de handicap, moteur ou sensoriel, âgés de 14 à 17 ans pour la majorité d'entre eux. "L'objectif, explique Bastien Drobniewski, coordonnateur du centre, c'est de les amener vers le haut niveau, associé à un projet éducatif et un projet scolaire". Ces athlètes pratiquent le basket fauteuil, l'athlétisme ou le tennis de table et bénéficient d'un "accompagnement singulier et pluridisciplinaire" par rapport aux athlètes valides, pour "s'adapter aux pathologies et spécificités de chacun".

Pour ces jeunes sportifs "handi", "les Jeux paralympiques, c'est le graal", lance Bastien Drobniewski. Deux à quatre pensionnaires du Centre fédéral sont susceptibles de se qualifier pour les Jeux de Paris 2024, d'autres prétendent aux éditions suivantes, 2028 à Los Angeles, notamment. D'ici l'an prochain, il y aura aussi "les championnats du monde de para-athlétisme en juillet au stade Charléty, à Paris. une grande répétition avant les Jeux", précise le responsable du centre fédéral handisport de Talence.

Revoir l'interview de Bastien Drobniewski

