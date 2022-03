Centre Mondial de la Paix de Verdun : un autre regard sur la guerre en Ukraine

Le Centre Mondial de la Paix de Verdun explique le conflit entre Ukraine et Russie à travers son exposition "Drôles de Paix" et grâce à l'exposition de cadeaux offerts entre chefs d'Etats français, russes et ukrainiens.

Le Centre Mondial de la Paix à Verdun n'a pas attendu l'offensive russe sur l'Ukraine pour éclairer ses visiteurs sur la guerre qui oppose les deux pays. Depuis 2015, une partie de l'exposition "Drôle de paix" est consacrée à ce conflit après l'invasion de la Crimée en 2014.

Exposition enrichie

"Cette crise en Ukraine on la connait, on a expliqué ce qui s'était passé en Crimée, les efforts diplomatiques de François Hollande et Angela Merkel pour aboutir au cessez-le-feu et aux accords de Minsk" détaille Philippe Hansch, le directeur du Centre Mondial de la Paix. Depuis janvier, cette exposition est renforcée par des cartes de situation en temps réel, de la préparation de l'offensive russe à son attaque et sa progression à travers le territoire ukrainien. Un écran interactif permet également de constater de quelle manière cette guerre est traitée dans la presse internationale.

Il s'agit de permettre à chacun de comprendre les enjeux et les tenants de cette crise

Kremlin, tsars et vodka

Le Centre expose également les cadeaux échangés entre les Chefs d’État dans le cadre de ces relations diplomatiques. Leur analyse apporte des éléments supplémentaire pour saisir les causes de la situation actuelle, particulièrement le caractère et la conception du pouvoir de Vladimir Poutine. "C'est quelque chose qui transparait vraiment dans les cadeaux qu'il a offert" détaille Philippe Hansch. Ainsi, les représentations du Kremlin, lieu central de son exercice du pouvoir, sont nombreuses sur des gravures, des parures de stylos. "On trouve aussi des symboles tsaristes, sur la grande Russie impériale" comme un vase issu de la manufacture impériale de Saint-Pétersbourg ou cet ouvrage offert à François Hollande sur la visite du Tsar Nicolas II à Paris, à l'époque ou France et Russie étaient alliées... Volodymir Zelinsky n'est pas en reste, avec un coffret de vodka offert à Emmanuel Macron, qui joue... l'hymne ukrainien à son ouverture. "Ca peut paraitre surprenant, mais dans le contexte actuel, cela veut dire : je veux rester indépendant."

Un vase et une réplique de la basilique Saint-Basile de Moscou, cadeaux de Vladimir Poutine à la présidence française - Centre mondial de la paix de Verdun

Parure de stylos à l'effigie du Kremlin, cadeau de Vladimir Poutine à la présidence française - Centre mondial de la paix de Verdun