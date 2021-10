Centre provisoire d'hébergement de Metz : une aide à l'intégration pour les réfugiés

"Je ne suis pas pressée de partir d'ici, rit Emma, une réfugiée camerounaise de 19 ans. On est vraiment très bien". Arrivée en France en novembre, elle vit au centre provisoire d'hébergement depuis six mois maintenant. "Aujourd'hui, j'ai intégré une formation en commerce grâce au centre", raconte t-elle.

Situé dans le quartier du Sablon, à Metz, le centre provisoire d'hébergement a pour but, depuis trois ans, d'aider les réfugiés à intégrer au mieux la société française : trouver un travail, un logement, parler français ... Quatre personnes y travaillent à temps plein, dont Benjamin Lavendier, le directeur adjoint du centre. "L'idée c'est vraiment d'aider, sur un temps plutôt court, mais intensément les personnes qui viennent d'obtenir le titre de séjour de réfugié, explique-t-il. Ils ont besoin d'une aide forte, et toute l'équipe est là pour ça." Le critère pour pouvoir avoir une place dans ce centre est d'être réfugié, c'est-à-dire d'avoir obtenu une demande d'asile.

Une aide qui dure entre neuf mois et un an

Ils sont 50 personnes à actuellement bénéficier de cette aide, qui dure entre neuf mois et un an. Ils y suivent des cours de français, de code de la route, d'entretiens avec des directeurs de ressources humaines ... "Une fois que ces personnes ont la protection de l'état français, l'état est en charge d'accompagner l'insertion professionnelle, l'insertion sociale, l'accès au droit et à l'autonomie, explique Olivier Delquirou, secrétaire Général de la préfecture. C'est l'intégration dans ce pays qui est une co-construction entre l'état et la personne".

Une intégration autour d'un projet individuel

Ils sont accompagnés autour d'un projet individuel qu'ils construisent avec les agents du centre. "Si on devait trouver un adjectif pour ce public, ce serait vraiment volontaire pour l'intégration, s'enthousiasme Jessica Lequy, intervenante sociale au centre. Quand on voit déjà le parcours qu'ils ont traversé ... et malgré ça, ils sont vraiment impliqués dans toutes leurs démarches."

À la fin de ce parcours, le but final est bien l'autonomie. À l'image d'Apolo, qui vient d'Angola, et qui a quitté le centre il y a maintenant deux ans. "Aujourd'hui, j'ai trouvé un travail, je suis en CDI à Ikea et je vis avec ma femme et mes enfants", sourit-il.