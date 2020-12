Christophe Hay désigné "chef de l'année" par le guide gastronomique Gault et Millau

Le chef Christophe Hay, qui possède deux restaurants étoilés dans le Loiret et le Loir-et-Cher, est désigné "chef de l'année" par le Gault et Millau. Le guide récompense ainsi "une cuisine généreuse, respectueuse de la tradition, avec une vision moderne et qui est dans son temps ".

Le guide gastronomique Gault et Millau vient de désigner, ce jeudi, le chef Christophe Hay, comme étant "le cuisinier de l'année". A 43 ans, Christophe Hay, qui a déjà deux étoiles au Michelin pour "La Maison d'à côté", à Montlivaut dans le Loir-et-Cher et une étoile pour "La Table d'à côté" à Ardon (Loiret), reçoit donc une nouvelle consécration.

Une cuisine généreuse, respectueuse de la tradition"

Christophe Hay, est connu pour sa cuisine qui sublime les poissons d'eau douce et ses menus composés à base de légumes de son jardin à Montlivaut. Le guide récompense ainsi "une cuisine généreuse, respectueuse de la tradition, avec une vision moderne et qui est dans son temps - bio, sourcée localement, gestion des déchets", souligne Zakari Benkhadra, directeur général du guide France.

La cérémonie du Gault et Millau a été maintenue cette année, malgré la fermeture des restaurants due aux deux confinements, "par solidarité avec l'ensemble de la profession qui souffre énormément".

Ce n'est pas parce que cette année est difficile qu'il faut s'effacer"

Interrogé par l'AFP, Christophe Hay estime que les deux confinements sont "particulièrement déroutants et troublants". "Puis finalement, il a fallu se projeter, je ne me voyais pas rester à la maison". Au printemps, il a cuisiné pour des Ehpad de la région et a lancé pendant le reconfinement des menus à emporter et des boxes autour de viandes ou volailles phares de sa cuisine qu'il apprend à préparer sur internet.

Des menus à emporter à 34 euros pendant le deuxième confinement

Et depuis la deuxième fermeture des restaurants début novembre, Christophe Hay a mis en place, à Montlivaut, un menu entrée-plat-dessert à emporter à 34 euros dont il vend 50 à 60 par jour. "J'avais envie de garder la même chose qu'au restaurant, les mêmes cuissons, être pédagogue sur la réchauffe, les petites sauces sont servies à part. Ce n'est pas vraiment rentable, c'est plus pour le plaisir et le moral", raconte-t-il à l'Agence France Presse.

Une fois par semaine, le chef montre sur Instagram une recette autour de la viande ou volaille qui voyage "en box" à travers la France et compte récompenser la famille qui aura fait le meilleur dressage...