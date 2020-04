Centre-Val de Loire : fin de saison définitive pour les clubs de foot amateur

Le comité exécutif de la FFF, fédération française de football, a pris ce jeudi 16 avril la décision que la grande majorité des présidents de Ligue et de clubs attendait.L'arrêt définitif de la saison et la validation des classements.

C'est officiel, la saison des championnats de foot amateur est définitivement arrêtée. Décision prise ce jeudi 16 avril par la FFF, la fédération française de football. Toutes les compétitions amateurs sauf le championnat de National Une et la Division 1 Féminine. L'arrêt concerne les championnats de National 3, National 2, la D2 féminine, et les compétitions des Ligues Régionales et des Districts Départementaux. La date d'arrêt a été fixée au 13 mars et les classements des clubs à cette date sont donc définitifs. Il y aura des montées et des descentes.Antonio Teixeira, le président de la Ligue du Centre-Val de Loire, pense que cette décision est la plus juste.

C'est une décision équitable. Les deux tiers des matches avaient été joués. Il ne fallait pas faire une saison blanche-Antonio Teixeira, président de la Ligue du Centre-Val de Loire de football

"Cette décision prend en compte les efforts et l'investissement des clubs qui ont mérité de monter en division supérieure, explique Antonio Texeira, ceux qui sont en milieu de classement ont "fait leur saison". Pour valider les montées et les descentes, nos équipes administratives travaillent déjà pour régler les éventuels litiges ou les cas particuliers".

Dans le Loiret, l'Indre et l'Indre-et-Loire, les clubs-phares de Nationale 2 sont Saint Pryvé-Saint Hilaire et Bourges-Foot, et ceux de Nationale 3 Montargis, Saran, Bourges-18 et Tours. Jean-Marc Ettori est le président du Tours FC, club emblématique qui a connu tous les échelons du foot professionnel. Actuellement 1er de National 3 avec 41 points, le TFC va accéder au championnat de National 2. La décision de la FFF fait donc le bonheur de Jean-Marc Ettori.

La région Centre-Val de Loire compte environ 600 clubs amateurs de football.