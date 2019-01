Centre-Val de Loire : Qui sont ces "Foulards Rouges" qui veulent monter à Paris dimanche ?

Centre-Val de Loire, France

Sur Facebook, les quelques groupes comptent plusieurs dizaines de milliers de membres. Loin donc des pages les plus actives des "Gilets Jaunes". Mais les "Foulards Rouges" comptent bien se faire entendre ce dimanche à Paris, à l'occasion d'une grande marche prévue à 14 heures, place de la Nation.

Ce mouvement s'est monté en réponse aux débordements lors des manifestations des gilets jaunes. En Région Centre, ils sont une centaine à faire le déplacement jusqu'à Paris. Certains se sont organisés grâce au covoiturage, d'autres prendront le train ou le bus. Ils seront place de la Nation pour demander la fin des violences, mais aussi "le rétablissement de l'ordre public et des libertés individuelles", comme on peut le lire sur la page Facebook.

Certaines problématiques soulevées sont réelles"

"Nous n'avons rien contre les gilets jaunes", assure Mickaël, administrateur de la page en région centre. "Certaines problématiques soulevées sont réelles. Là où nous nous ne sommes pas d'accord, c'est la manière dont ils essayent de se faire entendre, il y a d'autres manières. On ne dit pas que tous les gilets jaunes sont comme ça, mais on a vu trop de violences, trop de saccages", explique-t-il, en pointant du doigt les dégradations sur l'arc de Triomphe ou encore la vidéo du boxeur faisant face aux forces de l'ordre, à Paris.

Pour les détracteurs du mouvement, les "Foulards Rouges" seraient un mouvement de soutien à Emmanuel Macron. Ce que dément Mickaël. "Ce n'est absolument pas le cas. On peut avoir des personnes LREM, des socialistes, des Républicains, mais on aussi des gens qui ne croient plus en la politique, beaucoup de profils différents. Notre seul but, c'est dire stop à la violence." Sur certains groupes Facebook des Gilets Jaunes, certains appellent à venir parasiter le rassemblement de dimanche à Paris.