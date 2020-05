Centre-Val de Loire : une prime pour les étudiants infirmiers et aide-soignants mobilisés pendant l'épidémie

La Région Centre-Val de Loire tient à remercier l'engagement et la solidarité des étudiants infirmiers et aides-soignants. Ceux qui étaient en stage dans des services hospitaliers ou dans des Ehpad pendant l'épidémie de Covid-19 vont recevoir une prime. Une indemnisation à hauteur de 250 euros par semaine de stage et jusqu'à 1 000 euros pour un mois. Plus de 1 000 étudiants seront concernés par cette prime.

Les stages doivent avoir été effectués entre le 1er avril et le 10 mai 2020. "Pour les remercier pour leur engagement, leur courage, leur sens de la solidarité qui ont été si précieux, la Région a décidé de manifester plus fortement encore son soutien", est-il indiqué dans un communiqué publié ce vendredi.