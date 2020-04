Centre-Val de Loire : un petit mot ou un dessin pour les résidents d'Ehpad pendant le confinement

Depuis un mois, le confinement est en vigueur en France. Une période difficile à vivre pour tous. Mais certaines populations sont encore plus pénalisées : c'est le cas des résidents en Ehpad. Dans les maisons de retraite, il n'y a évidemment plus aucune visite possible. Mais désormais, les personnes âgées sont confinées dans leur chambre. Elles ne peuvent plus en sortir. Une situation d'isolement très difficile à supporter pour les familles et pour les résidents.

Un site Internet s'est mis en place. Il s'appelle "1 lettre, 1 sourire" et vous propose de laisser un message pour des résidents d'Ehpad. La lettre sera ensuite directement envoyée. Plus de 800 établissements sociaux et médico-sociaux participent. Et plus de 110 000 lettres ont déjà été envoyées. Vous pouvez même y ajouter une photo, un dessin.

Pour l'instant, il n'est malheureusement pas possible de choisir un Ehpad à qui envoyer le message. Le destinataire de la lettre est aléatoire. Mais c'est le geste qui compte. Et en Centre-Val de Loire, une vingtaine d'établissements ont trouvé l'idée séduisante et sont prêts à recevoir des lettres.

Cher

Ehpad Des 5 Rivières à Vierzon

Résidence Hostellerie Du Château à Massay

Eure-et-Loir

Ehpad La Roseraie à Dreux

Indre

Ehpad Le Bois Rosier à Vatan

Indre-et-Loire

Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale La Chambrerie à Tours

Résidence Eugénie Primavera à Chambray-lès-Tours

Marpa Le Bois Des Plantes à Artannes sur Indre

Villa Eleonore à Montlouis-sur-Loire

Ehpad De Beaune à Ballan-Miré

Loir-et-Cher

Ehpad La Clairière Des Coutis à Vendôme

Les Pommeris à Vallières-les-Grandes

Loiret