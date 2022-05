Centres aérés et colonies de vacances : "il reste des emplois vacants"

C'est un job d'été qui n'attire plus comment avant : moniteur de colos ou de centres aérés. Des plus en plus de structures ont du mal à trouver des jeunes pour encadrer les vacances. Stéphane Ehrminger, directeur de l'association messine Anima, organise des formations au BAFA et n'a aucun mal à remplir ses sessions. Alors où est le problème ? "Aujourd'hui, les jeunes qui entrent en formation dès la première étape ont déjà quasiment systématiquement un emploi. Mais Il reste encore des emplois vacants, particulièrement sur les accueils de mineurs."

Campagnes et colonies en souffrance

Et toutes les structures n'ont pas le même pouvoir d'attraction. Si les grandes villes sont plutôt bien loties, le recrutement est plus difficile dans les petites communes, loin des centres urbains. "On constate aussi un peu de perte d'intérêt de la part des jeunes pour partir sur des colonies, à l'autre bout de la France ou à l'étranger". Conséquences, "des accueils n'ouvrent pas ou diminuent le nombre de places."

Aides financières

L'image et la perception du métier ont aussi changé. Le directeur d'Anima vante "une expérience riche et humaine, qui valorise un CV même plusieurs années après." Les nouvelles technologies et les jeunes accrochés à leurs téléphones sont passés par là. Et la Moselle subit la concurrence des emplois mieux payés au Luxembourg, "alors que les salaires augmentent" assure Stéphane Ehrminger. Le coût de la formation, accessible à 17 ans, est aussi un frein : environ 1.000 euros pour les trois stages indispensables pour se lancer. Il existe pourtant des aides pour réduire la facture, de la CAF de Moselle, de certaines mairies ou de centres qui peuvent eux-mêmes financer la formation.