Les activités extrascolaires sont réorganisées cet été. Pour respecter au mieux le protocole sanitaire et les consignes d'hygiène, Mont-de-Marsan Agglo a du adapter le nombre de places dans les centres de loisirs cet été, et imposer des règles. Voici les modalités d'accueil pour vos enfants.

Centres de loisirs dans les Landes : une offre adaptée pour cet été et des règles à respecter

L'été commence et vous allez peut-être profiter des centres de loisir pour vos enfants... Cet été, Mont de Marsan Agglo modifie quelque peu les règles d'accueil, et adaptes le nombre de place. Voici les modalités annoncées ce vendredi :

Toutes les structures ouvertes mais avec des places limitées

Toutes les structures habituelles seront ouvertes : Lacaze et Nahuques à Mont de Marsan, Menasse à Saint-Pierre-du-Mont, Bougue, Saint-Perdon et Uchacq-et-Parentis. Des capacités maximales précises seront fixées afin d’assurer la sécurité sanitaire des enfants, des animateurs et des personnels de service. Les familles pourront donc être réorientées vers d’autres centres de loisirs si la capacité maximale du site souhaité est déjà atteinte.

Les réservations se font sur l’Espace Famille, jusqu’au 3 juillet pour les réservations de juillet, et jusqu’au 17 juillet pour les réservations d’août. En cas d’absence, les familles devront impérativement en informer le centre de loisirs afin de libérer la place pour un autre enfant, éventuellement inscrit sur liste d’attente.

Les programmes des activités de chaque structure seront disponibles sur l’Espace Famille dans le courant de la semaine (la semaine du 29 au 3 juillet). Les séjours habituellement proposés seront remplacés par des nuitées organisées sur les centres de loisirs de l’agglomération.

Gobelet, gourde, masque... les règles à respecter

Les enfants devront apporter un gobelet réutilisable ou une gourde marquée à leur nom. Par ailleurs, lors des sorties en transports collectifs, le port du masque sera obligatoire pour monter dans le bus.

De la même manière, les parents devront porter un masque s’ils souhaitent entrer dans l’enceinte du centre de loisirs.

Le service du bus n'est pas assuré

Le service de bus pour les enfants de Saint-Pierre-du- Mont ne sera pas assuré cette année. Les repas seront fournis comme habituellement par la Cuisine centrale.

Pour tout renseignement, les familles peuvent se rapprocher du Guichet Education : 05 58 9368 68 ou par mail : guichet.education@montdemarsan-agglo.fr