Centres de vacances savoyards : "on ne pourra pas rester en vie sans la saison 2021-2022"

Impossible d'accueillir des enfants avec le contexte sanitaire actuel.... Seuls quelques centres reçoivent des classes découvertes, mais ils se comptent sur les doigts de la main. Les autres se projettent déjà à cet été, parce que "c'est mort pour la saison hivernale".

Francis Falhen est organisateur et hébergeur de séjours pour enfants pour l'organisme EvaDvous. Il a fait une croix sur la saison 2020-2021. "Depuis le 14 mars, on a rentré 0 euro. On avait espoir de faire une saison normale en 2021. On a vu décembre s'écrouler... Janvier s'est écroulé... Février ça ne sentait pas bon... Et ça s'est confirmé..." Désormais, il faut voir plus loin : "maintenant la problématique est totalement différente : il reste mars. _Mais ça ne vaut plus le coût qu'on ouvre pour un mois.__"_Compliqué de trouver du personnel, et aussi de remettre le bâtiment en route.

Même vide, un gîte coûte de l'argent pour l'entretenir

Aujourd'hui les centres de vacances se retrouvent dans un entre-deux : "officiellement on n'est pas fermés. Donc oui, on a bénéficié du fond de solidarité, mais on n'a pas d'aide spécifique. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'aides de l'Etat importantes pour soutenir nos charges fixes", explique Pierre Deglin, responsable de deux établissements, le domaine de Fréchet au Reposoir, et le domaine des Aravis à Entremont (Haute-Savoie). "Même une maison vide il faut la chauffer un minimum !" Pour éviter que les tuyaux gèlent par exemple...

Pour Francis Falhen désormais la situation est claire : "on passera la tempête de 2021 parce que l'Etat nous aide, et parce qu'on a fait des Prêts garantis par l'Etat (PGE). On s'est endettés quoi. Mais par contre, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas rester en vie si on ne fait pas la saison 2021-2022." Pierre Deglin ajoute que "un centre de vacances qui ferme ne rouvrira ni demain, ni en 2022."