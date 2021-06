Cerbère va refaire son front de mer

La nouvelle municipalité de Cerbère (Pyrénées-Orientales) a décidé de refaire le front de mer du village. Un appel d'offre vient d'être lancé, avec une enveloppe de plus d'un million d'euros. La promenade sur le long de la plage était devenue très vieillissante et commençait à tomber en désuétude.

C'était une promesse de campagne. La nouvelle municipalité élue l'année dernière à Cerbère veut s'attaquer au front de mer de la dernière commune de la côte vermeille avant l'Espagne. Le site devenu très vieillissant depuis quelques années et soumis aux assauts de la houle va être totalement refait. Un appel d'offre vient d'être lancé par la commune avec une enveloppe comprise entre un million et 1.3 millions d'euros.

Le front de mer de Cerbère devenu vieillissant © Radio France - Sébastien Berriot

C'est une carte postale, mais il faut la mettre en valeur

"C'était une nécessité. Il n'y a pas eu de gros travaux sur le front de mer de Cerbère depuis plus de 30 ans", explique le nouveau maire Christian Grau. Le site tombé en désuétude n'incite pas vraiment les touristes de passage à s'arrêter. Les habitants eux attendent les projets de la nouvelle mairie avec impatience pour profiter enfin du bord de mer. "J'espère qu'ils vont bien rénover tout ça, pour qu'on se sente mieux. Ca fait des décennies qu'il n'y a pas eu d'investissement sur notre bord de mer. Il faut une vraie rambla" réagit une habitante.

Moins de voitures garées en front de mer

Comme ça s'est fait à Banyuls, la municipalité envisage de créer une promenade qui permettrait aux personnes de longer l'ensemble du bord de mer, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Une partie du parking serait supprimée. L'objectif est aussi de prendre en compte le risque de vagues-submersion et de mieux protéger les bâtiments et les commerces de la première ligne. La mairie espère démarrer les travaux à la fin de l'année pour une fin de chantier en 2023.