Cercueils biodégradables, gazon dans les allées : un cimetière bientôt plus vert dans cette commune sarthoise

A Parcé sur Sarthe, près de Sablé, la municipalité s'est lancée dans un grand projet de réaménagement du cimetière pour le rendre plus agréable et plus facile à entretenir. Plus vert en somme, au propre comme au figuré.

C'est l'un des grands projets du mandat pour la municipalité de Parcé-sur-Sarthe : un réaménagement en profondeur du cimetière de la commune, qu'elle ambitionne de rendre plus vert, afin qu'il soit plus adapté aux nouvelles mentalités mais aussi plus facile à entretenir. Une réunion publique est prévue le 12 novembre pour faire le point sur le dossier.

Sépultures paysagères

Avec l'arrêt des traitements phytosanitaires, les mauvaises herbes avaient commencé à proliférer entre les 1500 tombes. Pour y remédier, la mairie a commencé l'engazonnement des allées. "Ça favorise un paysage plus naturel et simplement plus esthétique. Et en même temps, pour nous, ça facilite l'entretien", résume la première adjointe Emma Verron, qui pilote le projet.

"On a par exemple enlevé un mur de béton qui fermait le cimetière pour le remplacer par des haies bocagères", explique Emma Verron, qui travaille avec les conseils du CAUE de la Sarthe. "On crée aussi des espaces de recueillement plus marqués, avec du mobilier urbain. Le jardin du souvenir était trop petit pour accueillir plusieurs familles à la fois alors on a dédié un espace spécifique aux colombariums et là, on va installer un banc et un arbre pour que les gens puissent se poser. On a aussi beaucoup de demandes de cavurnes et donc on aura moins de granit, surtout que ce matériau vient souvent d'Asie et ce n'est pas très écologique".

A Parcé, 500 des 1500 tombes du cimetière ne sont plus visitées par les proches des défunts. Plutôt que d'agrandir le site, la municipalité souhaite relever ces tombes et développer les sépultures paysagères pour les familles qui le souhaitent, en s'inspirant de l'exemple du cimetière naturel de Souché, à Niort. "Ce sont des cercueils ou des urnes biodégradables", détaille l'élue, "c'est-à-dire qu'ils peuvent se décomposer et donner naissance à un arbre. Ainsi, un décès correspond à un arbre et on trouve que symboliquement, c'est assez joli".

Une réunion publique pour faire le point sur le projet est organisée le 12 novembre à la salle des Ecuries de Parcé-sur-Sarthe, à 19 heures. Il y sera également question de la sécurité routière dans le village.