Un espoir pour Atchoum, la chienne du Parc animalier de Cérelles, disparue depuis 2 semaines

Atchoum, la petite chienne du parc animalier de Cérelles, géré par Edmond de Mauléon, a disparu depuis 2 semaines. Cette femelle jack-russel aurait été aperçue dans le secteur de Rouziers, Neuillé-Pont-Pierre, Beaumont la Ronce.

Depuis deux semaines, les réseaux sociaux relaient activement le message posté par Edmond de Mauléon, le propriétaire du par animalier de Cérelles. Le 7 juillet dernier, il a perdu sa chienne, Atchoum, une femelle Jack-Russel.

Atchoum, la chienne d'Edmond de Mauléon - Parc ce Cérelles

La chienne aurait été vue dans le secteur de Rouziers, Neuillé-Pont-Pierre, Beaumont-la-Ronce.

Dans son dernier message posté sur Facebook ce jeudi après-midi, il est précisé que la petite chienne, qui est stérilisée, serait " vagabonde "dans le secteur de Rouziers, Neuillé-Pont-Pierre, Beaumont-la-Ronce. Des visites dans les fermes et maisons isolées non rien données. Les récoltes étant finies ou en cours, il y a de grandes chance de la voir dans les chaumes. Elle a été vue avec un grand chien noir il y a quelques jours. On va faire la tournée des fermes. Continuer nos recherches. On a un ou deux témoignages concordants et on espère bien la retrouver, précise Edmon de Mauléon ce jeudi.

J'ai une volonté farouche de la retrouver - Edmond de Mauléon

Depuis deux semaines, les internautes relaient l'appel lancé par Edmond de Mauléon sur les réseaux sociaux pour retrouver Atchoum. Le message Facebook a été vu par 400.000 personnes. Il faut dire que le Parc est régulièrement l'objet de reportages et émissions de télévision, en raison de la personnalité d'Edmond de Mauléon, et des fameuses baignades avec les biches du Parc.

Tous les jours, le Facebook du Parc est alimenté par un message pour retrouver la mascotte qui selon son propriétaire, avait permis de mettre en confiance de jeunes enfants autistes venus récemment visiter le Parc qui compte biches, Daims, Cerfs et Walabis.

Cette chienne dégage un esprit de confiance

Atchoum avec les enfants autistes - Edmond de Mauléon

Récemment, explique Edmond de Mauléon, on a accueilli un groupe de 5 enfants autistes qui effectuaient leur première sortie. La chienne les a rassurés. Ils se sont apaisés, à tel point qu'un enfant a pu aller vers une biche, et 3 heures plus tard, l'enfant s'est installé sur le dos de l'animal en position du fœtus.

Un enfant autiste apaisé après sa visite du Parc - Edmond de Mauléon

Toute personne qui aperçoit Atchoum, peut donc contacter le Parc soit via la page Facebook, soit par le mail, mauleonmontevran@wanadoo.fr