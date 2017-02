Accident de Rochefort, un an après: cérémonie ce samedi matin à la mémoire des six adolescents tués

Le 11 février 2016 à Rochefort, un camion a croisé un autocar scolaire avec sa ridelle ouverte. Ce pan métallique de la benne est venu cisailler le car sur toute sa longueur. Bilan : 6 morts et 2 blessés.

Il y a un an, le jeudi 16 février 2016, 6 adolescents perdaient la vie à Rochefort dans un accident de la route entre un bus scolaire et un camion de 13 tonnes.

Une cérémonie a lieu ce samedi matin à 11 heures à Rochefort au pied des remparts. Un arbre sera planté, 6 ballons lâchés, et il y aura aussi des prises de paroles. Une cérémonie en présence des familles des victimes.

C'était une matinée d'une telle violence, d'une telle souffrance - Catherine Desprez, maire de Surgères

Les circonstances de l'accident sont terribles. Un pan métallique du camion a cisaillé le car sur toute sa longueur.

Christophe faisait partie des 15 jeunes présents. Il s'en est sorti. "Je me pose encore des questions : pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ce jour-là?" . Il le sait, beaucoup de ces interrogations resteront en suspens... Seule la justice pourra lui fournir un début de réponse.

Christophe a été évidemment fortement éprouvé. Il n'est toujours pas remonté dans un car.

A Surgères aussi, l'émotion est encore très vive. Cinq des 6 élèves tués dans l'accident étaient scolarisés au lycée professionnel du Pays d'Aunis à Surgères. Pour Catherine Desprez, maire de la commune, " il y a forcément des séquelles qui restent. Je pense aux familles de victimes, et tous les élèves présents dans le bus. Ils sont sortis indemnes physiquement , mais ils ont été profondément marqués. Ca a eu un impact pour certains sur leur scolarité, sur leurs orientations."

Christophe, lui, avance doucement. Il a eu son bac, il est en BTS. "J'ai eu une seconde chance, je ne vois plus la vie de la même façon. Oui, j'ai grandi d'un coup. Et j'avance, je m'accroche." Il participera à la cérémonie ce samedi à Surgères. Pour lui, c'était une évidence.