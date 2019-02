Cérémonie d’hommage à Claude Erignac à Ajaccio

Corse, France

Émotion et recueillement

Une cérémonie présidée par la préfète de Corse, en présence des élus, des représentants des forces de l'ordre et de l'Etat. Egalement présents, plusieurs anciens élus et quelques anonymes. "Nous sommes Ajacciens et nous venons tous les ans, et nous déplorons ce qui est arrivé, et nous voulons garder tout cela en mémoire", indique une femme. "On défend les valeurs de la République qui étaient celles de la Résistance, celle des valeurs humaines" poursuit un autre homme présent ce matin.

Le public présent ce matin à la cérémonie à Ajaccio Copier

Un hommage à l'accent particulier, selon le maire d'Ajaccio. Laurent Marcangeli rappelle que cette place a été inaugurée l'année dernière, pour le 20ème anniversaire de l'assassinat. Une cérémonie marquée par la plantation d'un olivier.

Le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli Copier

Les représentants de l'Etat aux côtés des élus et des anonymes © Radio France - Maxime Becmur

Dans les rangs d'honneur, beaucoup d'élus, mais pas les présidents de l’assemblée et du conseil exécutif de Corse. Gilles Simeoni était représenté par Bianca Fazi. Selon la conseillère exécutive chargée de la Santé et du social, "la présence d'un représentant du conseil exécutif n'est pas seulement symbolique, mais c'est aussi est une façon de rendre hommage aux morts, comme on le fait en Corse, c'est donc une question de respect". "Comme c'est le cas dans d'autres pays, avec notamment l'Irlande, poursuit Bianca Fazi, quand un processus de paix est engagé, il faut que chacun fasse sa part du chemin. Nous estimons avoir fait la notre, il faut que l'Etat fasse la sienne".

La conseillère exécutive, Bianca Fazi Copier

Dans un communiqué, Gilles Simeoni affirme que cette présence de l’exécutif doit être le signe d'une volonté de préparer la réconciliation et de construire la paix.