Cérémonie de l'Ecole des matelots à Querqueville

Cérémonie de fin de cours de l'Ecole des matelots à l'école des Fourriers de Querqueville ce vendredi matin

Ce vendredi matin a eu lieu à l'école des Fourriers de Querqueville, une cérémonie de fin de cours de l'Ecole des Matelots. Cette promotion 2017 compte 55 matelots de toute la France entre 18 et 25 ans (19 filles et 36 garçons) qui ont suivi 6 semaines de formation. Ces nouveaux matelots ont eu le droit aux discours, aux félicitations et au défilé devant leur famille venue exprès pour l'occasion. Certains avaient même fait le déplacement de Guadeloupe. "Honneur, Patrie, Valeur, Discipline" c'est la devise de la Marine qui compte en France près de 40 000 hommes et femmes civils et militaires.