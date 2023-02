Cérémonie des noces d'or à Pau : 16 couples ont fêté leur mariage et l'amour

L'amour à l'épreuve du temps a été mis à l'honneur ce lundi lors de la cérémonie des noces d'or à Pau, à la Villa Saint-Basil's. Seize couples étaient présents. Des tourtereaux mariés depuis 50 ans pour les plus jeunes, et au-delà de 60 ans pour "les plus persévérants" selon les mots du maire de Pau, François Bayrou. La mairie a remis à chacun une bouteille de champagne, une rose, un repas était ensuite offert.

"On s'est mariés par amour, ça continue !"

Pierre et Jeanne se sont mariés dans les Landes, à Ygos-Saint-Saturnin, le 9 juin 1962. Cette année ils vont fêter leurs noces de platane. "On se connaît depuis 66 ans. [...] On s'est mariés par amour, c'était un mariage d'amour, ce n'est pas comme quand on est jeunes mais ça continue !" raconte Jeanne.

À ses côtés, Pierre ajoute : "On prend soin l'un de l'autre, particulièrement quand l'un a des problèmes de santé, l'autre est là pour l'aider, je pense que ça compte, une bonne entente. Ce qui nous empêche pas de nous engueuler comme tous les couples !"

"C'était le coup de coudre à une surprise-party"

"Je vais avoir 80 ans et mon mari va sur ses 89 ans, commence Josette. On s'est connus en Afrique parce que mon mari était forestier." Henri raconte : "C'était une petite surprise-party qu'on avait faite à Yaoundé au Cameroun", "C'était le coup de foudre à une surprise-party à neuf ans de différence !" sourit son épouse. Les deux jeunes amoureux se sont retrouvés trois ans après grâce à une amie, se sont fiancés et se sont mariés quelques mois plus tard.

"Un très beau mariage à Libreville, 40 degrés", "C'était chaud, dans les deux sens, la température était élevée et l'amour passait par-dessus tout", "On est toujours ensemble, avec des hauts et des bas, des disputes, mais c'est la vie qui continue" conclut Josette.