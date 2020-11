Cérémonie du 11 novembre à huis-clos : "Cela perd un peu de sa substance", déplore le maire d'Ingré

7 personnes présentes (dont 5 élus), en tout et pour tout - l'hommage du 11 novembre à Ingré n'avait de cérémonie que le nom : pas de discours, pas de musique - seulement une minute de silence et un dépôt de gerbes au monument aux morts puis au carré militaire du cimetière.

Le carré militaire du cimetière d'Ingré © Radio France - François Guéroult

Partout en France, les consignes des pouvoirs publics étaient les mêmes : en raison de la situation sanitaire, la commémoration de l'Armistice qui mit fin à la première guerre mondiale devait avoir lieu à huis-clos, et sans aucun faste. Christian Dumas, le maire d'Ingré, comprend ces consignes, mais ne les accepte qu'à contrecœur.

"Le 11 novembre, c'est un moment important, mais cette année c'est un moment un peu vidé de sa substance estime l'élu. On est en aparté, c'est un peu confidentiel alors que précisément cela devrait être un moment de rassemblement autour des valeurs de la République et de ceux qui ont sacrifié leur jeunesse ou leur vie pour défendre nos libertés."

4ème cérémonie à huis-clos en 2020

Après le 19 mars qui commémore la guerre d'Algérie, le 8 mai pour la seconde guerre mondiale et le 18 juin pour l'appel du général de Gaulle, c'est la quatrième cérémonie à huis-clos cette année, se désole Roger Garnier, le président local de la FNACA (fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie). "C'est la quatrième cérémonie où il ne se passe rien, cela fait mal, résume-t-il. Le 8 mai, on a dit : "Bon, le 11 novembre, ce sera mieux !" Et on en est là..."

Roger Garnier reconnaît toutefois que la situation est difficile. "Notre section compte une centaine d'adhérents. Bien sûr, tous ont envie de commémorer ; mais tous ont aussi envie de préserver leur santé, nous avons tous plus de 80 ans... J'ai tenu, moi, à venir en tant que président, cela m'a semblé être mon devoir."

A Ingré, le lycée porte le nom de Maurice Genevoix, et l'idée était bien sûr d'associer les lycéens cette année à cette cérémonie du 11 novembre, et alors que l'écrivain témoin de la Grande Guerre entre au Panthéon : cela aussi n'a pas été possible. "L'an prochain, j'espère", conclut Christian Dumas.