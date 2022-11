Cérémonie du 11 novembre : Ukraine et France unies à Coutances

Sur la parvis de la mairie de Coutances, deux drapeaux en ce 11 novembre 2022 : le tricolore français côte à côte avec le bleu et jaune ukrainien. La ville reçoit pour trois jour des représentants de Zhovkva, commune située à l'ouest de l' Ukraine , au nord de Lviv, et invitée par Coutances à participer aux commémorations.

Associer l'Ukraine au 11 novembre : une évidence pour Coutances

Coutances voulaient s'associer à une ville ukrainienne de taille similaire pour lui apporter son soutien alors que le pays est sous le feu des bombes russes et pour plus tard, pouvoir nouer des liens culturel. En mai, l'adjoint à la culture et à la mémoire de la ville, Christian Savary est donc parti à Zhovkva pour prendre contact avec les élus locaux. En novembre, ce sont les Ukrainiens qui sont à leur tour venus à Coutances. Les deux villes viennent de signer une convention d'amitié.

Après la Marseillaise et la sonnerie aux morts, c'est donc l'hymne ukrainien qui a résonné sur la place de la mairie. Le maire de Zhovkva, Oleg Volskyi a ensuite pris la parole pour remercier Coutançais et Français en général et dire sa fierté d'être là.

À l'image des destructions et des morts des deux guerres mondiales, l'élu ukrainien a aussi rappelé la violence qui frappe son pays : "Ce jour est historique pour nous, pour notre ville parce qu'actuellement en Ukraine, nous avons la guerre. La Russie a détruit notre pays, nos villes, les soldats russes ont tué nos concitoyens ukrainiens."

Échos entre histoire et actualité

Cette cérémonie commune a été préparée pendants plusieurs mois et si aujourd'hui, l'importance de l'événement était surtout symbolique, elle n'en est pas moins marquante estime le maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin : "La présence de la délégation ukrainienne marque aussi que cette cérémonie symbolise aussi la paix. Cela fait 80 ans que l'Europe n'avait pas connu la guerre et il faut que chacun comprenne que cette paix est extrêmement fragile."

Le maire de Coutances, Jean-Dominique Bourdin, la sous-préfète Françoise Ploivier-Diaz et le maire de Zhovkva, Oleg Volskyi, côte à côte pour ce 11 novembre 2022. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Cette visite doit aussi permettre d'envisager l'avenir. "Il faut essayer de construire quelque chose de beaucoup plus positif," espère Christian Savary, "et cela suppose de faire rencontrer les gens." Français comme Ukrainiens espèrent donc que "une fois la guerre gagnée", souligne Oleg Volskyi, des échanges culturels, sportifs et éducatifs pourront avoir lieu entre les deux villes.

