Cérémonie du 14 juillet : faire son boulot comme d'habitude, face à une situation inhabituelle, selon P.Mahul

Philippe Mahul a le sentiment de n'avoir fait que son devoir. "Je ne suis pas sur qu'on soit vraiment des héros du quotidien, nuance-t-il, on a fait notre boulot comme d'habitude. Si ce n'est qu'on s'est retrouvés face à une situation inhabituelle".

Ce médecin-réanimateur de l'Hôpital privé de la Loire a pris en charge, début mars, le premier patient atteint par le coronavirus dans le département de la Loire. "J'ai pris en charge ce patient un soir, ce n'est qu'à partir de ce jour-là que les choses ce sont progressivement emballées et au bout d'une semaine, on a augmenté considérablement le nombre de patients en réanimation". Son unité est passée de 12 à 31 lits de réa pendant la crise. "On a été jusqu'à 18 malades de Covid à intuber, ventiler en réanimation. On a doublé nos gardes, on n'a pas franchement compté nos heures, mais disons qu'avec beaucoup d'organisation, on y est arrivés".

Ce lundi soir, Philippe Mahul est invité au Grand Palais par le ministère de la santé. Comme 800 autres soignants. Et il essayera de glisser un mot au ministre Olivier Véran, "il y a tellement de choses à lui dire, souffle-t-il, mais moi j'insiste pour que les infirmières de réanimation aient une spécialité universitaire et éventuellement une revalorisation. Elles ont été en première ligne, c'était les plus exposées. Nous, on était exposés ponctuellement, notamment au moment de l'intubation des patients, mais elles, elles étaient au quotidien à leur chevet".

Philippe Mahul, qui rappelle qu'au-delà des médecins, le rôle des infirmières, des aide-soignants, des brancardiers, a été essentiellement pendant la crise.