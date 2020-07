Cérémonie du 14 juillet : pour Éric Boël, les héros, ce sont les ouvriers de la filière textile française

"Les héros, c'est ceux qui sont ici et qui ont produit, précise très humblement Éric Boël. C'est toutes ces personnes de l'industrie textile française, et de notre entreprise, qui auraient pu rester chez elles, qui auraient pu rester confinées, et qui ont choisi de dépanner leurs concitoyens et de travailler jour et nuit, sept jours sur sept, avec des niveaux de productivité et des niveaux de performance incroyables".

Les Tissages de Charlieu ont commencé à produire des masques en tissu lavable dès la mi-mars. C'est l'une des premières entreprises textiles françaises a avoir ainsi radicalement transformé sa production pour participer à "l'effort de guerre". En tout, 15 millions de masques en tissu sont sortis du site en quelques semaines.

"On imaginait jamais qu'en 48h on arriverait à faire 100.000 masques par jour, qu'en une semaine on arriverait à en faire 200.000 par jour, raconte le dirigeant l'entreprise Éric Boël. Ça c'est valable dans notre usine et c'est valable toutes les entreprises textiles française".

Alors, à l'occasion de ces cérémonies du 14 juillet, Eric Boël veut représenter à la fois les ouvriers de Charlieu, mais l'ensemble des ouvriers de la filière textile française, tellement malmenée ces dernières années.

"Contre toute attente, pour une industrie textile dont beaucoup de gens pensent qu'elle n'existe plus en France, on a montré qu'on était capables de retrouver notre souveraineté et de couvrir les besoins de la Nation. Les héros, c'est tous nos salariés, qui étaient dans les usines et qui font, qui produisent, et qui sont fiers de faire que nous puissions produire ce que nous consommons. On a perdu cette fierté-là".