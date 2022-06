Cérémonie du D-Day : à Colleville-Montgomery, un hommage au commando Kieffer

Dix membres du commando marine, une trentaine de pipers anglais (joueurs de cornemuse), des porte-drapeaux et le public étaient présents le long de Sword Beach pour rendre hommage au commando Kieffer ce lundi 6 juin 2022 pour commémorer le 78e anniversaire du débarquement.

"Se rappeler que la paix est fragile"

"Cela fait 30 ans que je viens ici à Colleville-Montgomery. Je voulais rendre hommage aux 177 soldats qui ont participé au débarquement du 6 juin", raconte Bruno, originaire de Dieppe. "Aujourd'hui, la France est ce qu'elle est en partie grâce à ces soldats-là, les libertés que nous avons, ce ne serait pas la même si ce qu'il s'est passé à cette époque n'avait pas eu lieu", ajoute Bertrand.

Après deux ans de cérémonie à jauge réduite, le maire de Colleville-Montgomery est heureux de pouvoir commémorer ce 78e anniversaire du débarquement sans encombres. "Il faut se rappeler de ce qui s'est passé ici pour la liberté. Malheureusement aujourd'hui on se rend compte que 78 ans après, il y a un conflit un peu plus à l'est qui rappelle ce qu'ont connu nos anciens sur la terre de France", explique Frédéric Loinard.

La patrouille de France devrait survoler les plages du débarquement ce lundi après-midi à partir de 16h.