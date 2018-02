Capbreton, France

Une semaine après sa disparition en mer, alors qu’il était parti pêcher le chipiron à l’aube, l’océan n’a toujours pas rendu Pierre Agnès à sa famille. Mais il faut bien se résoudre à dire au revoir, alors une cérémonie en hommage au PDG de Quiksilver sera organisée ce vendredi 9 février à 10h en l’église Saint-Nicolas à Capbreton.

Un écran géant sur le parvis

Une église très petite qui n’accueillera que la famille nombreuse de Pierre Agnès et ses proches amis dont des grands noms du surf. Pour les autres, les Capbretonnais, les salariés de Boardriders Inc (son entreprise regroupant Quiksilver, Roxy et DC. Shoes), un écran géant sera installé sur le parvis de l’église et retransmettra la cérémonie. Car une foule très importante est attendue tant la nouvelle a bouleversé la petite cité de Capbreton.

Un appel aux dons au profit du Santocha Capbreton Surf Club

A parier aussi qu’il y aura donc de très nombreux bouquets et couronnes de fleurs déposés sur les marches de l’église. Sachez d’ailleurs que la famille vous invite plutôt à faire un don au Santocha Capbreton Surf Club, auquel Pierre Agnès était très attaché, pour aider les jeunes surfeurs à vivre leur passion et à progresser dans leur sport. La famille de Pierre Agnès qui tient à remercier les passionnés et anonymes du monde entier qui lui ont fait parvenir des messages de soutiens ces derniers jours.