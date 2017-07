EN DIRECT - La cérémonie officielle de la journée d'hommage aux victimes de l'attentat de Nice

Ce vendredi 14 juillet 2017, la ville de Nice rend hommage aux victimes de l'attentat. La cérémonie officielle a débuté à 16h30 en présence notamment du président de la République Emmanuel Macron et du maire de Nice Christian Estrosi.

Le président de la République est arrivé peu après 16h à la mairie de Nice, où il s'est s'entretenu avec le maire Christian Estrosi. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu sur la place Masséna où la cérémonie d'hommage a commencé à 16h30. François Hollande et Nicolas Sarkozy, les deux prédécesseurs du chef de l'État, l'ont accompagné à Nice dans l'avion présidentiel pour participer à cette cérémonie. Plusieurs ministres sont également présents, ainsi que les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Suivez la cérémonie en direct

La Marseillaise a retenti sur la place Masséna à Nice à l'arrivée du chef de l'État. Après le passage en revue des troupes, remise des décorations : 42 personnes sont distinguées ce vendredi. Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à plusieurs pompiers et policiers qui sont intervenus le 14 juillet 2016 lors de l'attentat de Nice.

Remise des médailles de chevaliers de la Légion d'honneur par M le Président de la République #nice14juillet#niceattentatpic.twitter.com/qSG6I4CjZy — Caroline Chassin (@ChassinCaroline) July 14, 2017

Emmanuel #Macron à #Nice06 place Massena pour cérémonie officielle #Nice14juillet et hommage aux victimes. Début revue des troupes. pic.twitter.com/Gi0cgJcZeY — France Bleu Azur (@francebleuazur) July 14, 2017

Hommage, témoignages et recueillement

À 17h40, place au défilé militaire et à 18h, l'hommage aux victimes de l'attentat. Le chœur des enfants et la chorale de l’opéra de Nice interpréteront le chant "Nissa la belle". Des maires de villes également touchées par le terrorisme viendront témoigner. Une minute de silence sera observée et suivie d'une allocution des représentants de l’association Promenade des Anges autour du mémorial.

Le maire de Nice et le président de la République prendront successivement la parole avant une interprétation de la Marseillaise par le chœur des enfants et la chorale de l’opéra de Nice. Le chef de l'État rencontrera ensuite les victimes et les familles, en privé.