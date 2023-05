Cérémonie, témoignages et film autour de la question des harkis dans les Alpes-Maritimes

Le département des Alpes-Maritimes va ce mercredi soir mettre la question des harkis sur le devant de la scène. Ces combattants algériens qui avaient fait le choix de la France lors de la guerre d'Algérie et qui en 1962 ont été accueillis en France dans des conditions déplorables. De nombreux "camps" de harkis ont ainsi fleuri en France et particulièrement sur la Côte d'Azur. Des sortes de villages de baraquements, sans aucun confort, qui ont été dressés à Mouans-Sartoux ou Carros par exemple. Depuis, la question de leur accueil, de la reconnaissance de leur engagement et des réparations auprès de leur famille est toujours en cours de règlement.

ⓘ Publicité

Projection du film: "Souvenirs de harkis de Breil-sur-Roya"

C'est ainsi que ce mardi, le président du Conseil Départemental accueille la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis. Une réception qui sera suivie par la projection du film "Souvenir de harkis de Breil-sur-Roya", réalisé par Rémy Masseglia. Un film témoignage avec les 4 derniers harkis de la commune ainsi que deux de leur épouses.