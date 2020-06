10 juin 1944 - Cérémonies "restreintes et intimes" pour le 76ème anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane

Les cérémonies du 76ème anniversaire du massacre du 10 juin 44 à Oradour-sur-Glane, sont très limitées cette année, en raison de la crise du coronavirus et des restrictions sanitaires qu'elle impose. Le Maire d'Oradour-sur-Glane, Philippe Lacroix, a confirmé ce mercredi matin sur France Bleu Limousin que ce "ne serait pas une commémoration comme les autres", car la cérémonie sera "intime et restreinte, sans cortège" dans le village martyr.

Oradour reste le symbole des malheurs de la patrie

Malgré tout, une visite dans les écoles est tout de même prévue, et un dépôt de gerbe avec seulement deux enfants reste programmée, avant "un moment de rassemblement intime avec la ville d'Oradour et l'Association Nationale des familles des Martyrs". Selon Philippe Lacroix, les familles des victimes "comprennent parfaitement" ces restrictions, tout comme Robert Hébras, le dernier survivant de ce terrifiant massacre perpétré par la division Das Reich, dans lequel 642 villageois avaient été assassinés.

A LIRE AUSSI : Tulle : la commémoration à huis clos du 9 juin 44 fait des remous parmi les familles des martyrs

Cet hommage et ce souvenir risquent donc de passer inaperçus cette année. Pour autant "Oradour reste le symbole des malheurs de la patrie, comme avait dit le Général De Gaulle", rappelle le Maire d'Oradour-sur-Glane, expliquant aussi que par le passé, les hommages mérités n'avaient quelquefois pas été rendu comme il se devait, mais pour des raisons qui n'avaient évidement rien à voir avec celles que l'on connaît aujourd'hui. "Suite au procès de Bordeaux, il y avait eu une rupture avec l'Etat et pendant plusieurs années, les familles ont commémoré le 10 juin entre elles et avec la Municipalité", rappelle Philippe Lacroix. Mais tout cela est bien fini, et "les relations avec l'Etat sont très bonnes", conclut le Maire d'Oradour-sur-Glane, qui espère "que l'année prochaine, nous puissions tous nous retrouver pour rendre ensemble un hommage aux 642 martyrs du massacre d'Oradour-sur-Glane".