Cérémonies de voeux annulées : le casse-tête des maires de Haute-Garonne pour les remplacer

A cause du Covid-19, les cérémonies de voeux sont encore annulées en 2022 dans nos communes, pour la deuxième année consécutive. Entre lassitude et prudence, les maires de Haute-Garonne tentent de trouver une solution.

A Saint-Hilaire (Haute-Garonne), village d'un millier d'habitants au sud de Muret, le maire André Morère était pourtant optimiste, avant les vacances de Noël : "On avait prévu de faire la cérémonie de voeux le 14 janvier. On s'était dit que le pic de la vague serait certainement passé. Mais bon maintenant, on n'en fera pas, c'est tout".

Alors pour présenter ses vœux, André Morère s’y prend autrement. Ce lundi 3 janvier, pour la rentrée, il est allé à l’école, saluer le personnel. L’occasion aussi de croiser quelques parents. Et puis de toute façon dans un petit village, on peut tomber sur le maire au coin de la rue. "On s'efforce de maintenir le lien tout au long de l'année", explique le maire de Saint-Hilaire.

Les voeux d'André Morère, maire de Saint-Hilaire (Haute-Garonne) paraîtront dans le prochain bulletin municipal. © Radio France - Mathieu FERRI

La cérémonie des voeux reste cependant un rendez-vous important dans les villages. Même si 10 à 15% seulement des habitants s'y rendent en temps normal, c'est un des marqueurs de la vie du village, convivial, où les administrés en profitent pour partager un moment ensemble, et pour parler directement au maire. Ce dernier peut aussi parfois faire la connaissance de nouveaux arrivants dans la commune, qu'il n'a pas croisé plus tôt.

Une vidéo sur internet, ou le bon vieux bulletin municipal

Alors sans discours du maire avec son écharpe, sans verre de l'amitié ni galette des rois à partager, comment remplacer la cérémonie de voeux ? Il y a la vidéo, sur internet. A Saint-Hilaire, peut-être bientôt un clip avec des images du village, réalisé par de jeunes conseillers municipaux. A Bérat (3.000 habitants), quelques kilomètres encore au sud, il y aura sûrement un message du maire face caméra, comme l’an dernier. "On réfléchit au même format" explique le premier magistrat Paul-Marie Blanc "mais soyons clairs : c'est un moyen qui ne touche pas tout le monde, notamment nos aînés qui vont moins sur internet".

Paul-Marie Blanc, maire de Bérat (Haute-Garonne), prononcera ses voeux dans une vidéo internet. © Radio France - Mathieu FERRI

Alors, il existe les bonnes vieilles méthodes. A Saint-Hilaire, le bulletin municipal contenant les voeux du maire sera distribué à partir du 15 janvier. A Bérat, "d'ici la fin de cette semaine, on va distribuer un petit message dans les boîtes aux lettres, avec les voeux, comme ça on est sûr que chaque foyer aura au moins un petit message écrit du maire et de l'ensemble du conseil municipal".

Rien ne vaut le contact direct

"Mais rien ne vaut le contact direct" insiste le maire de Bérat. Surtout que ces derniers mois, les occasions de se retrouver entre habitants ont été rares, avec des fêtes de villages ou des cérémonies du souvenir déjà perturbées par l'épidémie.

Mais en 2022, les événements municipaux vont revenir. A Saint-Hilaire, André Morère sourit sous son masque et veut y croire : "On va se rattraper ! On fera d'autres choses quand la situation se calmera".