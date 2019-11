Cérémonies du 11 novembre à Dijon : "il faut essayer de passer le flambeau aux jeunes générations"

C'est l'actualité de ce lundi : les cérémonies du 11 novembre. On parle notamment du devoir de mémoire. Est-ce que c'est encore utile, plus d'un siècle après cette terrible guerre ? Le président du comité dijonnais du Souvenir français Philippe Colot en est persuadé : "c'est toujours important de commémorer cette date : les événements passés sont tellement tragiques, on voudrait qu'ils servent de leçon pour qu'ils ne se reproduisent plus, donc s'en souvenir constamment, c'est une nécessité."

Pour entretenir cette mémoire plus que centenaire, pas le choix, il faut toucher les jeunes publics. Philippe Colot et le Souvenir français s'y emploient tous les jours : "il faut essayer de passer le flambeau aux jeunes générations, même si elles n'ont pas été confrontées à cette triste époque. Ça pourra les aider à bâtir leur avenir, en espérant qu'ils soient dispensés de ce genre d'événements."

Ils ne ressentent pas la tragédie, mais ils s'y intéressent

La question c'est comment ? "En allant à leur rencontre dans les établissements scolaires, en leur parlant d'une manière simple, actuelle, de ces moments passés. A travers leur regard et leurs questionnements, on sent bien qu'ils comprennent ce qui s'est passé, même s'ils ne ressentent pas la tragédie que les soldats ont vécue dans ces tranchées, ils s'y intéressent."