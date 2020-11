Cérémonies du 11-novembre : n'oublions pas d'honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais

Aïssata Seck, présidente de l'association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais, demande un "hommage plus poussé" de ces soldats noirs "fiers" d'avoir combattu aux cotés de la France. Il faut "ériger des stèles, renommer des écoles, raconter et transmettre".

En ce jour de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, un poilu entre au Panthéon, la flamme du soldat inconnu est ravivée, et et dans les communes de France, des anciens combattants portent le drapeau. Nous célébrons ceux qui sont morts pour la France, mais pensons-nous aux tirailleurs sénégalais, cette armée noire de 350.000 hommes issus d'Afrique, des Antilles et du Pacifique ? Ils ne sont pas assez intégrés dans les commémorations selon Aïssata Seck, dont le grand-père faisait partie de ces combattants.

"Mon grand père aurait souhaité - et notre génération - un hommage plus poussé de ces hommes dans le cadre de cette cérémonie nationale importante où l'on raconte notre histoire commune, mais où l'on évoque encore trop peu l'apport de ces soldats aux cotés de la France", déclare sur France Bleu Paris, la présidente de l'association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais.

Si c'était à refaire, ils le referaient

Aïssata Seck n'a pas connu son grand-père, mais au travers des récits de sa mère et des témoignages d'autres soldats noirs encore vivants qui ont participé à la guerre d'Algérie, d'Indochine et à la Seconde guerre mondiale, elle travaille à transmettre leur histoire. "Ils racontent une époque douloureuse, difficile, mais qu'ils ne regrettent pas d'avoir été aux cotés de la France pour libérer la patrie, d'avoir été aux cotés de leurs frères blancs."

"Les conditions étaient beaucoup plus difficiles pour eux parce qu'ils avaient des supérieurs blancs qui les considéraient moins bien. Mais ils restent encore fiers aujourd’hui d'avoir participé à cette liberté. Si c'était à refaire, ils le referaient".

Renommer des rues ?

Il y a un an Emmanuel Macron appelait à renommer les rues , les places, les monuments à la mémoire de ces soldats africains qui ont aussi participé au débarquement en Provence en 1944. "Renommer des rues c'est bien, le faire dans le cadre d'actions pédagogiques c'est encore mieux, pour expliquer cette histoire", explique Aïssata Seck, également conseillère municipale (Génération.s) à Bondy (Seine-Saint-Denis).

Une vingtaine de tirailleurs sénégalais vivent à Bondy aujourd'hui, et "ils sont régulièrement mis à l'honneur", assure l'élue qui milite pour transmettre davantage leur histoire. "La difficulté c'est que ce n'est pas enseigné à l'école, il faut refaire tout ce processus pédagogique".

"Il faut faire intégrer aux citoyens français qu'on a eu le général de Gaulle mais qu'on a eu aussi Blaise Diagne (premier député africain de l'histoire de France en 1914) et des tirailleurs sénégalais qui ont participé à la libération."

Pour Aïssata Seck, il y a aussi d’autres moyens de rendre hommage : "ériger des stèles, renommer des écoles et raconter, transmettre cette histoire."