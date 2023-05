Cérémonies du 8 mai : Lucas, un Nordiste de 13 ans, devient le deuxième plus jeune porte drapeau de France

Il a tout juste 13 ans et le drapeau français qu'il porte fait deux fois sa taille, au moins. Mais Lucas Plouchart, originaire de Roeulx, près de Denain dans le Nord, s'est habitué à ce long bâton de bois et ce rectangle de tissu bleu blanc rouge. C'est donc lui, ce lundi 8 mai matin, qui a porté le drapeau à l'occasion de la cérémonie de commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale à Roeulx, cérémonie lors de laquelle il est devenu le deuxième plus jeune porte-drapeau de France.

Le président des anciens combattants de Roeulx-Mastaing Alain Kedziora a même prononcé un discours pour officialiser ce titre de porte-drapeau : "On ne remet pas le drapeau à la légère, on le fait au nom de la secrétaire d'Etat. C'est comme si on remettait une médaille, assure-t-il, ému de ce geste très symbolique pour lui. C'est important d'impliquer les jeunes pour que la mémoire de ce qu'il s'est passé reste et pour que les anciens combattants ne tombent jamais dans l'oubli."

"Au début, je ne savais pas où aller, j'étais tout perdu"

Si Lucas est officiellement devenu porte-drapeau ce lundi, sa première fois remonte au 11 novembre dernier, lorsqu'il a dû remplacer au pied levé un porte-drapeau absent. "Je ne savais pas où il fallait aller, j'étais tout devant, un petit peu perdu... Mais après ça a été parce que je me suis habitué. Et j'aime bien quand mes copains viennent me voir, après on peut discuter, je me sens moins stressé."

Ce matin, Lucas était donc un peu plus rodé à l'exercice et pouvait compter sur le soutien de ses parents, très fiers : "J'ai pris un congé exprès pour venir le voir", explique son père, très ému. Et la maman de rajouter : "On se rend compte qu'il grandit, et qu'il intervient maintenant dans la vie citoyenne."

D'autres enfants en classe de maternelle était présent devant le monument aux morts ce lundi matin, une belle façon pour l'association des anciens combattants de transmettre leur devoir de mémoire à la nouvelle génération.

Valentin Hugues