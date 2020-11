Cérémonies religieuses : critiquée, la jauge des 30 personnes sera rediscutée jeudi matin

Dès samedi 28 novembre, les lieux de culte pourront de nouveau accueillir du public lors des célébrations religieuses. C'est l'annonce faite ce mardi par le président de la République, Emmanuel Macron, en réponse aux récentes manifestations de croyants qui revendiquaient leur "liberté de culte". Une jauge de 30 personnes sera mise en place dans les églises et mosquées, dans le strict respect des gestes barrière.

"Il faut apprendre à compter !"

Dès l'annonce du chef de l'État, les réactions se sont multipliées, notamment celle des évêques. Celui de Châlons-en-Champagne (Marne), ne comprend pas cette jauge, compte tenu de la taille de son église. "30 personnes dans ma cathédrale, c’est ridicule et absurde. Elle fait 96m de long et 25m de large (transept 40m) sur 30m de hauteur. Total = 2500 m² : avec 4 m² par personne, on peut mettre 600 personnes ! Il faut apprendre à compter !", détaille sur Twitter Monseigneur Touvet.

Une nouvelle "jauge réaliste" jeudi matin

L'Archevêque du diocèse de Reims et président de la Conférence des évêques de France, monseigneur de Moulins-Beaufort, s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Macron, mardi soir. Il a évoqué "l'incompréhension manifestée par les catholiques et d'autres", quant à cette jauge. Dans son communiqué, il précise qu'une nouvelle jauge "réaliste" sera définie jeudi matin, pour une mise en application dès le 28 novembre puis le 15 décembre, date de la seconde phase d’allègement du confinement.