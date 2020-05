EN IMAGES - Cérémonies religieuses réautorisées : une première messe a été célébrée en Corrèze

Aussitôt l'autorisation donnée, aussitôt la permission exploitée. Alors que les cérémonies religieuses sont de nouveau autorisées en France depuis ce samedi matin et la publication au Journal officiel du décret pour le permettre, des messes vont avoir lieu ce dimanche un peu partout. A Objat, en Corrèze, où la messe dominicale est anticipée au samedi soir, une première célébration en public vient d'être donnée le jour même de l'autorisation.

Tous les fidèles habituels, pas informés à temps, n'étaient pas présents ce samedi pour la messe à 18h30, mais ils étaient tout de même une quarantaine dans un contexte bien particulier.

Car, comme partout, des mesures sanitaires strictes sont à respecter : une personne est chargée de compter les fidèles et d'éviter les attroupements.

A l'intérieur, il faut se désinfecter les mains et garder une distance d'au moins un mètre avec une autre personne. Le port du masque est obligatoire, même s'il peut être retiré ponctuellement, notamment pour recevoir la communion. Des règles valables pour tous, à compter de l'âge de 11 ans.

Des messes ce dimanche en Limousin

1. en Corrèze

9h30 à Beynat et Ussac

11h à la collégiale de Brive et à l'église des Rosiers, à la cathédrale de Tulle, à Saint Pantaléon de Larche, à Neuvic, à Saint Augustin et à Seilhac

18h30 à l'église Saint Sernin à Brive

2. en Haute-Vienne

Haute-Vienne Rurale :

• Paroisse Saint-Aurélien : 11 h à la collégiale de Saint-Yrieix

• Paroisse Saint-Jean-Baptiste (Pierre-Buffière) : pas de messe

• Paroisse Saint-Anne (Eymoutiers) : pas de messe

• Paroisses Saint-Sauveur/Saint-Amand/Saint-Pierre-aux-Fontaines : messe à 11h à Saint-Junien

• Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche (Le Dorat) : pas de messe

• Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul (Châteauponsac) : pas de messe

• Paroisse Notre-Dame-de-Lorette : 11h à Bellac, à huis clos, messe uniquement diffusée sur la chaîne YouTube du diocèse de Limoges

• Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin (Saint-Léonard-de-Noblat) : non communiqué

• Paroisse Saint-Étienne-des-Grands-Monts (Ambazac) : non communiqué

• Paroisse du Bon Pasteur (Nantiat) : à 10h30 à Nantiat et Nieul

• Paroisse de l’Assomption (Aixe-sur-Vienne) : non communiqué

• Paroisse Saint-Joseph-des-Feuillardiers (Châlus) : non communiqué

Limoges Centre • Paroisse Saint-Vincent-de-Paul (Sainte-Valérie/Panazol) : pas de messe

• Paroisse Cathédrale-Sainte-Marie : messe à 11h à la cathédrale

• Paroisse Saint-Martial : messe à 9h à Saint-Joseph et messe à 10h30 et 18h à l’église Saint-Michel-des-Lions

• Paroisse La Trinité (églises Saint-Paul-Saint-Louis de Limoges ; église SaintBernadette) : pas de messe

• Paroisse Saint-Éloi-des-Hauts-de-l’Aurence (églises des Saint-Anges, SainteThérèse, Couzeix et Chaptelat) : pas de messe

• Paroisse Saint-Jean-Paul-II : 11h à l’église du Sacré-Coeur, de Limoges

• Paroisse Saint-Benoit : messes à 11h et 18h 30 en l’abbatiale de Solignac

• Paroisse Saint-Augustin (Beaubreuil) : pas de messe

• Paroisse Saint-Luc (Limoges Sud, église Sainte-Claire) : non communiqué

• Paroisse Sainte-Blandine (Limoges, Landouge) : non communiqué

3. en Creuse

• Paroisse Saint-Jacques (La Souterraine) : pas de messe

• Paroisse Saint-Pardoux (Guéret) : pas de messe

• Paroisse Saint-Jean-en-Limousin (Bourganeuf) : pas de messe

• Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse : messe 9h30 à Gouzon et 11h à Boussac

• Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles : 11h messe à Évaux-les-Bains et 16h à Mérinchal

• Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche (Felletin) : non communiqué