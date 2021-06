Certaines boîtes de nuit ne rouvrent pas dès cet été en Dordogne

Pas de dance-floor jusqu'au bout de la nuit cet été à Périgueux, trois boîtes de nuit signent un communiqué commun. L'Ubu, l'Eden et le Key Largo annoncent qu'ils ne rouvriront pas en juillet et en août à cause du "protocole sanitaire trop complexe à mettre en place en si peu de temps".

Jauge limitée et Pass sanitaire obligatoire

Les discothèques peuvent rouvrir après plus d'un an et demi de fermeture, à partir du 9 juillet avec une jauge réduite en intérieur à 75% des normes habituelles et une jauge de 100% pour l'extérieur. Le masque ne sera pas obligatoire mais seulement recommandé.

Les clients pourront venir sur présentation du Pass sanitaire. Ce qui veut dire que les clients devront se présenter avec un pass à remplir via l'application "Tous Anti-Covid". Il faudra soit, être vacciné avec les deux doses, avoir réalisé un test antigénique ou bien avoir la preuve d'avoir été contaminé par le coronavirus et avoir encore des anticorps et donc dégager une réponse immunitaire.

L'Eden Club reporte son ouverture à septembre

Si les trois boîtes de nuit du centre-ville de Périgueux ne rouvrent pas cet été, c'est aussi le cas de l'Eden Club à Saint-Crépin de Richemont en Périgord Vert à côté de Brantôme. Le gérant, Thomas Pontois a racheté l'établissement en avril dernier, il n'a jamais pu ouvrir à cause de l'épidémie sanitaire. Sur sa page Facebook, il annonce une ouverture le 4 septembre prochain et pour deux raisons : "la première c'est que l'on était l'une des rares discothèques en France à ne pas recevoir d'aides car on a acheté en avril, et nos travaux ont pris un peu de retard et on voulait vraiment que le club soit terminé". La deuxième raison "et la plus importante" c'est la complexité du Pass sanitaire, "aujourd'hui 40% des 18/39 ans ont reçu une première dose, cela veut dire qu'avec les délais entre les injections ils ne seront pas complètement vaccinés avant la fin de l'été, et venir se faire un test PCR en laboratoire pour sortir en discothèque c'est pas très agréable, et venir se faire un test antigénique chez nous, attendre le résultat, remplir des papiers... c'est beaucoup moins drôle"

