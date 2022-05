Certaines communes de Côte-d'Or dans l'obligation d'augmenter le prix de la cantine à la rentrée prochaine

L'Association des Maires de France alerte sur l'augmentation des prix de production des repas scolaires : elle pourrait aller de 5% à 10%. C'est notamment à cause de l'augmentation du prix des matières premières et de l'énergie. Résultat, certaines communes vont être obligées d'augmenter les tarifs.

L'augmentation des matières premières se répercutent aussi sur le prix des cantines scolaires. D'après l'Association des maires de France, l'augmentation du prix pourrait aller de 5% à 10% selon les communes. Les répercussions sont variables en fonction de chaque commune, et surtout de leur budget. Celles qui n'ont pas de réserves devront certainement augmenter les tarifs demandés aux familles. La décision sera décidée courant juin, en attendant, les communes cherchent des solutions pour limiter une participation excessive des familles.

Des solutions envisageables pour annuler l'augmentation

La Communauté de Communes d'Ouche et Montagne prend en charge huit cantines d'écoles primaires et maternelles. En 2022, le coût des matières premières a augmenté de 20%. Pour compenser, Michel Roignot, vice-président en charge des affaires sociales envisage plusieurs solutions : "ça va d'un statu quo, à une augmentation de 5, 10, 15 20 ou même 25% pour les familles". Si la commune n'augmente pas la participation des familles, elle devra s'endetter.

Pour éviter une augmentation, certaines communautés de communes tentent de mutualiser les coûts. Celles de Norges et Tille et de la Plaine dijonnaise par exemple collaborent dans plusieurs domaines : "pour tous marchés, on regarde ensemble si il y a un intérêt à le faire à deux. Pour le gaz, le Siceco propose des prix très compétitifs grâce à ce travail de mutualisation", explique Ludovic Rochette, président de la Communauté de Communes de Norges et Tilledes et des Maires de France de Côte-d'Or. Mais ce n'est pas une solution miracle : Michel Roignot tente de mettre en place des dispositifs de mutualisation, mais rien ne sera prêt cette année.

Dans d'autres villes comme Dijon ou Beaune, la contribution des familles n'augmentera pas. D'après Franck Lehenoff, adjoint à la mairie de Dijon chargé de l'éducation et la restauration scolaire, c'est un luxe : "le budget est géré de manière sereine ce qui fait que nous pouvons compenser les coûts, c'est vraiment une question de budget global". Le prix restera donc de 0,50 centimes à 6,90 euros, en fonction des revenus des parents, pour les 8 000 élèves dijonnais qui mangent à la cantine tous les jours.

L'Association des Maires de France demande une aide de l'Etat

Face à cette situation, Ludovic Rochette président des Maires de France de Côte-d'Or craint que les communes ne soient obligées de choisir entre une alimentation de qualité, qui met en valeur les produits locaux et l'agriculture biologique, et un prix raisonnable pour les familles. "On ne va pas pouvoir laisser seules les collectivités face à ces enjeux financiers, c'est pour cela qu'on a besoin de négociations au fil de l'eau entre l'Etat et les collectivités", conclut l'élu.

Les prix seront annoncés à la fin du mois de juin. Du côté des collèges, le Conseil départemental s'est engagé à fixer son prix à 2 euros par repas pour la rentrée 2023. Le Conseil régional n'a pas encore pris de décision en ce qui concerne les prix des repas des lycées.