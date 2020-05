Certaines communes du Cher refusent de rouvrir leur école

Toutes les écoles ne rouvriront pas la semaine prochaine comme le prévoit le ministère : certains maires refusent car ils estiment impossible de mettre en place le protocole sanitaire recommandé par l'éducation nationale. Les enfants pourtant devront être accueillis, sur la base du volontariat, à partir de mardi en grande section maternelle, CP et CM2. Dans le département du Cher, par exemple, 6 % des écoles, en l'état actuel des choses, resteront closes, annonce l'inspection académique.

Le préfet du Cher, et les services de l'état ont présenté un état des lieux avant le déconfinement la semaine prochaine © Radio France - Michel Benoit

" Les écoles qui rouvriront, le feront dans des conditions sanitaires exemplaires" assure Jean-Christophe Bouvier, préfet du Cher, afin de rassurer les parents. Mais voilà, cela demande une organisation et surtout des moyens, matériels et humains pour renforcer le nettoyage des locaux par exemple ou éviter les contacts physiques. Certaines petites communes estiment ne pas pouvoir assumer cette charge : " Cela concerne des communes en zone rurale confirme Pierre-Alain Chiffre, directeur académique des services de l'éducation nationale du Cher. En même temps, le protocole sanitaire qui est proposé doit être un facteur rassurant et nous travaillons sur la base de ce protocole sanitaire qui est vraiment incontournable pour nous. J'espère vraiment que le travail que nous menons, que les classes qui fonctionneront la semaine prochaine, auront un effet d'entraînement pour convaincre les maires réticents." L'état se dit prêt à offrir les masques et les équipements de protection nécessaires. " On veut faire du sur-mesure" , explique le préfet du Cher. L'éducation nationale pense que seulement 30 à 50 % des enfants seront présents. Les cours à distance seront donc maintenus.