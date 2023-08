"Certaines coûtent plus de 1 000 euros" : des statues volées dans plusieurs cimetières en Franche-Comté

Après l'Alsace, au tour de la Franche-Comté. Depuis début août, des vols ont été recensés dans plusieurs cimetières de la région. On dénombre des dizaines de statues de la Vierge Marie arrachées. C'est le cas en Haute-Saône à Mélisey et Saint-Germain, près de Lure, ainsi que dans le Doubs à Audincourt et Montbéliard. Des vols qui arrivent après une longue série dans le Haut-Rhin , où plus de 200 statues manquent à l'appel.

ⓘ Publicité

Vingt simulacres ont été dérobées à Saint-Germain, aux alentours du 10 août. Les traces des socles sont encore visibles sur les pierres tombales. "On voit que c'était bien scellés, souligne Bruno Guédot, représentant de la commission syndicale en charge du cimetière intercommunal, qui regroupe également La Neuvelle-lès-Lure, Froideterre et Lantenot. Il y a eu des tentatives d'arrachement, sans succès. Les voleurs ont préféré le bronze à la résine. Des plaques ont aussi été cassées dans le cimetière et des lettres en bronze retirées."

La statue, au centre de cette pierre tombale, a disparu début août à Saint-Germain. © Radio France - Raphaël Aubry

L'ensemble des vols et des dégâts ont été recensés sur un tableau publié sur Facebook et envoyé aux forces de l'ordre. Bruno Guédot a également retrouvé une statue arrachée et laissée derrière une stèle. "Certaines coûtent plus de 1 000 euros", continue l'adjoint au maire de La Neuvelle-lès-Vesoul.

"On n'a pas les mots"

"S'attaquer aux cimetières, c'est bien la dernière des choses à laquelle on pense", réagit Marie-Christine, une habite de La Neuvelle-lès-Lure. La statue de la tombe des parents de cette retraitée a été visée : "Que se passe-t-il dans la tête... Là, on bégaye. On n'a pas de mots pour décrire tout ça. C'est un lieu symbolique."

Les gendarmes de la Haute-Saône ont été dessaisis des enquêtes, au profit de leurs collègues du Haut-Rhin, où les vols ont commencé. Selon nos informations, il a été décidé de centraliser les investigations au sein de la compagnie de gendarmerie d'Altkirch, au sud de Mulhouse. L'ensemble des vols pourraient avoir un lien.