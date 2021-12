VIDÉO - Certaines galettes des rois plus chères à cause de la hausse du prix des matières premières

L'Épiphanie approche. Les premières galettes des rois ont fait leur apparition chez les boulangers. Elles risquent d'être un peu plus chères cette année à cause de la hausse du prix de certaines matières premières.

Après l'augmentation du prix de la baguette, hausse du prix de la farine oblige, ce sont les galettes des rois qui risquent elles aussi d'augmenter en janvier 2022. "Le sucre, les œufs et le beurre sont devenus plus chers, explique Christophe Hardy, le président de la Fédération des boulangers du Gard installé à Junas. Je vous donne un exemple : le beurre à la même période l'an dernier, on le payait cinq euros le kilo, aujourd'hui, on le paye presque huit. Quand on sait que dans une galette des rois, le beurre rentre à 80% dans la fabrication, vous pensez bien que les artisans boulangers vont être obligés d'augmenter." Un euro vingt de plus par exemple chez lui pour une galette de six personnes.

Des fèves dorées à l'or fin

Rassurez-vous, cela n'empêchera pas les artisans boulangers de proposer comme chaque année des fèves dans leurs galettes. Jean-Louis Bouzanquet à Nîmes a choisi cette année de mettre à l'honneur les quartiers. "Nous voulions saluer tous les comités de quartier qui sont sur Nîmes mais il y en a plus de cinquante ! Ils sont regroupés en conseils de quartier, donc on a fait des fèves sur chaque conseil de quartier avec un monument ou une image qui les symbolisent. Elles seront de toute manière collectors ! " La Fédération des boulangers du Gard elle s'est associée à un fondeur pour proposer des fèves dorées à l'or fin représentant le patrimoine et les traditions gardoises, 15.000 au total. On les trouvera chez une dizaine de boulangers du département.

La fin des emballages papier ?

Conséquence également de la hausse du prix du papier, les emballages vont aussi devenir plus chers et les consommateurs devoir s'en passer petit à petit. "Pourquoi ne pas revenir au bon sac à pain qu'on avait il y a 30 ou 40 ans propose Christophe Hardy, comme le sac à pain en jute qu'il y avait à la maison quand j'étais petit. Aujourd'hui, les clients ne peuvent pas sortir d'une boulangerie artisanale sans leur sac à baguette. Mais il faut savoir queles sacs à baguette, ce sont des arbres et les arbres, c'est la planète !"

