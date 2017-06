Terrorisme : certaines mesures de l'état d'urgence vont-elles entrer dans le droit commun ?

Des mesures aujourd'hui réservées à l'état d'urgence pourraient entrer dans le droit commun. C'est en tout cas la volonté du gouvernement selon le journal Le Monde ce jeudi, qui a pu consulter le texte du projet de loi antiterroriste.

L'actuel état d'urgence est-il en passe de devenir la norme du droit français, en tout cas en matière d'antiterrorisme ? Selon Le Monde ce jeudi, le gouvernement souhaite faire entrer dans le droit commun certaines mesures aujourd'hui réservées au cadre de l'état d'urgence actuellement en vigueur jusqu'au 15 juillet. Elles seraient cependant réservées à l'action antiterroriste, alors que l'état d'urgence les autorise dans n'importe quel domaine.

Assignations à résidence et perquisitions administratives

"Quasiment toutes les mesures de l’état d’urgence vont se retrouver dans le droit commun", affirme le journal, qui a consulté le texte du projet de loi antiterroriste tel que transmis au Conseil d'État avant sa présentation en conseil des ministres le 21 juin. Parmi ces mesures, les assignations à résidence et perquisitions administratives, ou encore la fermeture de lieux de cultes. Des actions qui deviendraient définitivement possibles sur demande des services du ministère de l'Intérieur et notamment des préfets, sans le feu vert d'un juge judiciaire. Autrement dit : le pouvoir policier gagne du terrain et le pouvoir judiciaire en perd.

"Le ministre de l’Intérieur pourra ainsi décider de placer toute personne suspecte sous bracelet électronique", détaille Le Monde, "les contrôles d’identité et les fouilles de véhicules autorisés sur demande du préfet dans l’état d’urgence, se retrouvent donc le droit commun", sans besoin de l'autorisation d'un procureur.

La crainte d'associations et de magistrats

"De telles mesures piétineraient les libertés individuelles et collectives et nous feraient basculer dans un autoritarisme d’Etat", déclare La Ligue des droits de l'homme dans un communiqué.

La ligue des droits de l'homme a également réagi, dénonçant un "délirant cocktail liberticide". #Communiqué pic.twitter.com/pz2eVQDl7r — Quentin Calmet (@QCalmet) June 8, 2017

L'Union syndicale des magistrats s'est exprimée sur Public Sénat et a jugé "scandaleux" ce projet de loi.