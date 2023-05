Certaines poubelles de Saint-Sébastien-sur-Loire toujours pas ramassées

Certaines poubelles n'ont pas été ramassées depuis six semaines à Saint-Sébastien-sur-Loire

Des poubelles qui s'amoncèlent encore à Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes. Voilà six semaines que certains habitants n'ont pas vu le camion de poubelle passer devant chez eux. Après la grève des éboueurs, il y a encore du retard dans les tournées de ramassages. Il faut rattraper les jours perdus et avec les jours fériés du mois de mai, cela complique les choses.

"Les camions, une fois qu'ils sont pleins, ils ne terminent pas leur tournée", souffle Laurent Turquois, le maire de la commune. Lui et son premier adjoint ont pris la plume à tour de rôle pour dénoncer la situation auprès de la vice-présidente en charge des déchets de Nantes Métropole, Mahel Coppey.

Des courriers restés sans réponse : "Je ne comprends pas, nous n'avons aucun élément de réponse de sa part, explique Laurent Turquois. Aujourd'hui, le maire de Saint-Sébastien-sur-Loire n'espère pas, mais il exige que la Métropole fasse son boulot sur son mandat !" L'édile dénonce le manque d'information alors que de nombreux habitants le sollicitent.

La métropole explique qu'il est difficile de prévoir une date de retour à la normale © Radio France - Théo Metton-Régimbeau

Des habitants mécontents

Dans son jardin, Albert bricole. L'homme de 85 ans a déposé les poubelles devant son portail et elles ne sont pas ramassées : "Ça devient très dur, ces sacs qui trainent partout et qui restent dans la rue. C'est de la saleté qu'on ne peut plus supporter. Ça devient impossible !", râle-t-il.

D'autres poubelles s'entassent devant un salon de coiffure, Isabelle la patronne ne comprend pas d'où vient le problème : "On ne sait pas du tout ce qui se passe, on sonde souvent nos clients, certains ont eu des passages sur des secteurs mais nous rien."

"On fait le maximum"

Contactée, Mahel Coppey, vice-présidente aux déchets à la Métropole de Nantes, explique que des équipages supplémentaires ont été mis en place sur les dix communes touchées par ce retard : "Ça durera autant que nécessaire, mais il est difficile de donner une date précise de retour à la normale, on fait le maximum."

L'élue explique également avoir bien reçu les courriers du maire de Saint-Sébastien-sur-Loire et de son adjoint, "mea culpa si je n'ai pas répondu formellement, mais j'ai bien transmis les points où il y a des difficultés de collecte !", conclue-t-elle.