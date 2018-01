Paris, France

C'est un phénomène que les habitants du 18ème arrondissement connaissent bien : des fumeurs de crack s'installent dans le métro pour consommer la drogue. Mais depuis quelques semaines, les dealers même sont descendus dans ces stations, comme Marcadet-Poissonniers sur les lignes 4 et 12, entraînant un sentiment d'insécurité chez certains voyageurs. "Oui, on les voit, ils restent là une partie de la journée, fument dans la station" raconte une jeune femme qui passe ici deux fois par jour. "Parfois il y a des cris, mais plus rarement des bagarres".

Des trains qui ne marquent pas l'arrêt

Face à cette situation, il est arrivé que les conducteurs ne marquent pas l'arrêt à la station. "C'est exceptionnel, mais oui, cela peut arriver quand un collègue a prévenu plusieurs fois qu'il y avait un attroupement dans la station et que c'était dangereux mais qu'aucune force de police ou agent n'est intervenu" explique Jean-Marc Judith, représentant du syndicat Unsa à la RATP. "C'est très rare, et on prévient bien sûr les voyageurs. Ils sont compréhensifs car ils savent bien que c'est une question de sécurité, mais ce n'est pas correct envers les usagers et il faut régler ce problème".

Une table ronde et plus de coordination

Pour tenter de trouver des solutions, une table ronde est organisée ce vendredi. L'Unsa y participe (mais pas la CGT et Sud qui appellent à la grève), aux côtés de la direction de la RATP, de Ile-de-France Mobilités ou encore de représentants de la préfecture de police. La Régie des transports parisiens assure être consciente du problème. "Dès qu'une situation nous est signalée nous intervenons et envoyons une équipe" assure Stéphane Gouaud, directeur de la sécurité. "Nous avons aussi signé au mois de décembre une convention avec la préfecture de Région pour, en lien avec les associations, faire sortir les toxicomanes du métro et les prendre en charge".

Le député LR de Paris et conseiller de Paris élu dans le 18ème arrondissement, Pierre-Yves Bournazel, a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Il lui demande de tout mettre en oeuvre pour faire cesser cette situation, "qui dure depuis trop longtemps pour les voyageurs et les riverains".