Certains usagers craignent une menace sur l'avenir de l'aérodrome du Blanc

C'est un site emblématique, où viennent s'entraîner à la fois des pilotes champions du monde - de voile contact par exemple -, les gendarmes, le GIGN, mais aussi d'autres passionnés d'aviation. L'aérodrome du Blanc va connaître des transformations, ce qui inquiète une partie des associations qui utilisent cet espace.

ⓘ Publicité

Les quelques 80 hectares de terrain dont elles disposent actuellement seront bientôt un peu réduits, car des panneaux photovoltaïques doivent être installés sur une trentaine d'hectares. Le projet pour le moment est toujours en cours d'étude. Autre inquiétude : la mairie va abandonner la gestion du carburant, des cuves qui servent à faire le plein pour les appareils.

Plus de carburant ?

La mairie explique devoir lâcher la gestion du carburant pour des raisons légales. C'est assez complexe, mais en résumé, selon le maire Gilles Lherpinière, jusqu'ici la municipalité était dans l'illégalité en se portant garante auprès du fournisseur de carburant et en avançant l'achat. Il propose aux associations de reprendre la gestion du carburant, ce qui fait bondir ces dernières. "On nous donne des responsabilités que nous ne voulons pas. Il y a des travaux à faire dans cette station carburant. Pourquoi nous les assumerions nous ? Nous ne sommes pas les propriétaires de ces cuves !" s'agace Marie-Claude Feydeau, présidente de l'école de parachutisme qui regroupe entre 400 et 450 licenciés. En effet, c'est la mairie qui en reste propriétaire, et des travaux de mise aux normes sont à faire sur l'une des cuves. "Ce sont des budgets qui tournent autour de 80.000 euros. Pour une association, on a pas du tout les moyens d'investir dans une mise aux normes d'une station qui ne nous appartient pas" ajoute François Doyen, président de l'association de vol à voile du Blanc, et président de l'association des usagers de l'aérodrome qui regroupe toutes les activités aériennes et sportives.

Le maire Gilles Lherpinière se dit prêt à aider les associations à financer les travaux de cette cuve, "peut-être d'investir pour eux avec un remboursement étalé. Sur une cuve, on peut le faire, sur du carburant, on ne peut pas le faire". Le problème est donc loin d'être réglé. Si aucune solution n'est trouvée d'ici là, il n'y aurait plus d'approvisionnement en carburant début septembre. "Un coup de frein" pour l'activité de l'aérodrome prévient François Doyen. Les appareils devraient aller s'approvisionner dans les aérodromes voisins (à Argenton-sur-Creuse, Déols, Chauvigny, ou encore Châteauroux-Villers), ce qui représente un coût supplémentaire et pose des difficultés logistiques. En termes d'attractivité pour le site du Blanc, cela pourrait également avoir des conséquences.

Quel avenir pour l'aérodrome du Blanc ?

À cela s'ajoute le projet d'installation de panneaux photovoltaïques qui va réduire le nombre d'hectares disponibles pour les activités des associations. Marie Claude Feydeau estime que ces panneaux peuvent poser des problèmes de sécurité notamment pour les parachutistes peu expérimentés qui pourraient atterrir au beau milieu des installations. Au-delà de ça, elle craint pour l'avenir du site. "Le parachutisme va cesser, c'est évident. Cinquante ans de bons et loyaux services sur l'Indre. Ca me désole, ca m'inquiète. Je ne comprends pas que l'on ne nous écoute pas sur la sécurité des pratiquants".

La présidente de l'école de parachutisme a la sensation qu'on les "pousse dehors". Un sentiment partagé par François Doyen : "Depuis le début de ce projet, on a toujours été mis devant le fait accompli. Derrière tout ça, moi, je pense que les panneaux photovoltaïques leur rapportent 23.000 euros par hectare, l'activité sur l'aérodrome leur coûte de l'argent, soit disant, donc du coup, dans la balance, si on n'est plus là, ça les arrange" craint le président de l'association des usagers de l'aérodrome.

Le maire, Gilles Lherpinière, conteste totalement : "Il n'y a jamais été question, à aucun moment, de vouloir les faire partir de là haut. Simplement, la ville du Blanc est endettée à hauteur de 1.627 euros par habitant, et ça encore jusqu'en 2042, donc il fallait trouver une solution pour faire rentrer de l'argent. Quand au vol à voile en plus, comme ils ont un bâtiment qui est plutôt vétuste et qui est situé au milieu du champs de panneaux, il est prévu de le déplacer et de leur faire un bâtiment neuf. Donc je pense qu'on va faire le contraire, on va essayer d'améliorer toutes les structures qu'il y a au sein de l'aérodrome justement pour en faire un aérodrome digne de ce nom" promet l'élu.