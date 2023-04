Certains commerçants et riverains de la rue Jean Reboul à Nîmes excédés par les travaux

Engins de chantier, bruit, poussière. Certains commerçants et riverains de la rue Jean Reboul souffrent. Depuis le mois de février, Nîmes Métropole fait réaliser des travaux, ainsi que dans la rue Porte de France, pour séparer le réseau d'eau pluviale de celui des eaux usées. Le pâtissier-chocolatier Noé Poulain Noé Poulain n'en peut plus. "On est en pleine semaine de Pâques. J'ai plein de commandes. A cause des camions de chantier, on ne peut plus passer. Ca me cause énormément de problèmes le matin pour les livraisons. Ce qui a fait déborder le vase, c'est que j'ai reçu un PV de 135 euros pour stationnement gênant, dans une rue adjacente. Il faudrait que la police municipale nous lâche un peu les baskets !" Aline habite aussi dans le quartier. Les travaux l'empêchent d'accéder à son garage. "On est obligé de prendre des sens interdits. Je pense qu'en cas d'accident, ça pourrait être assez grave. Attaquer des travaux de tous les côtés, ce n'est peut-être pas la meilleure solution." En plus des travaux rues Jean Reboul et Porte de France, les riverains subissent aussi ceux du futur palais des Congrès, de l'ancien Crédit agricole et la démolition des bâtiments qui abritaient le Vaisseau 3008. "On a un peu l'impression d'être encerclés !"

Un mal pour un bien

Tous ne sont pas du même avis. "Ces travaux avaient été annoncés souligne Stéphane Elzière, le relieur installé rue Porte de France. On est informé. On ne peut pas être étonné. On sait que quand on fait des trous, ça fait du bruit. On s'intéresse aux choses quand elles vous arrivent. C'est une nuisance, c'est sûre mais moi quand ça sera fini, je serai très content car la rue sera piétonne**."** Même sentiment pour Raphaël et Corinne qui tiennent un salon de coiffure dans la rue Jean Reboul. "Le quartier va être embelli. Ca sera propre et net. Ca sera moderne ! Plus vite ça sera fait, plus vite ça sera fini." Les travaux actuels doivent s'achever au mois de juin 2023. Il faudra toutefois attendre 2025 pour que le quartier ait été entièrement réaménagé.